G7公報對華態度強硬：調查中國新冠肺炎起源　介入港台新疆問題

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-14 00:34

七國集團（G7）峰會6月13日結束並發表了一份對華措詞強硬的聯合聲明。

路透社6月13日報道，七國集團領導人就新疆人權問題指責中國，呼籲香港保持高度自治，並要求對中國新冠病毒（SARS-CoV-2）源頭問題進行全面徹查。

報道稱，在對華問題達成統一立場後，領導人發表了一份強烈批評中國的公報，深入對北京來説最敏感的一些問題，其中包括台灣問題。

報道稱，中國重新崛起為全球領先的大國，被認為是1991年蘇聯解體冷戰結束之外，最近一個時期重要的地緣政治事件之一。而中國的崛起令美國感到不安，拜登（Joe Biden）將中國視為主要戰略競爭對手，並發誓要對抗中國的經濟虐待（economic abuses），並反擊侵犯人權的行為。

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G7稱，「我們將推廣我們的價值觀，包括呼籲中國尊重人權與自由，特別是在新疆以及《中英聯合聲明》中所提及的香港高度自治。我們還呼籲對中國進行及時、透明、基於科學的世界衛生組織（WHO）領導下的新冠病毒起源第二階段的調查。」

組織還表示，「我們仍然嚴重關注東海和南海局勢，強烈反對任何單方面改變現狀和加劇緊張局勢的企圖。我們強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題和平解決。」

G7表示，「我們對在全球供應鏈中使用各種形式的強迫勞動感到擔憂，包括國家資助的弱勢群體和少數民族強迫勞動，包括在農業、太陽能和服裝行業。」