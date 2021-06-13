G7峰會｜討論中國非常敏感　會議室網絡一度中斷防竊聽

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-13 20:08

七國集中（G7）峰會第二天會議在6月12日舉行。美媒引述一名美國高官稱，國家領袖們對中國的討論非常敏感，會議室及附近房間的網絡一度中斷，據說是為防被竊聽。

美國總統拜登（Joe Biden）提倡採取特定措施抗衡中國的立場，獲得英國、加拿大及法國支持，但其他G7領袖則顯得較猶豫。

七國集團在12日的會議中，就中國之於全球的影響力增加，以及它們指控中國在新疆實行的強迫勞力方面，辯論應以多大力度回應。

美國有線新聞網絡（CNN）13日稱，七國集團領袖就應採取的方法有看法嚴重不同，亦有意見分歧，由於議題太敏感，連接會議室的網絡一度中斷。

CNN引述一名官員稱：「有一些有趣的討論，也有一些不同的意見，（它們）不是關於這種威脅是否存在，而是從行動的角度而言，應以多大力度回應。我認為不同的G7成員願意採納。」

七國集團領袖雖同意通過一個大型基建計劃抗衡中國的「一帶一路」倡議，但他們暫時未達成共識，所指的是就它們指控中國侵犯人權之事，應以多強硬的措詞戳破北京政府的作為。

《紐約時報》13日稱，有關方面出於擔心中國竊聽，會議室以及附近房間的互聯網及無線網絡一度被關閉。

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