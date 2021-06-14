以色列變天｜內塔尼亞胡背信棄義　下台或全因他自己

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-14 12:29

以色列國會6月13日通過信任投票，通過由中間派擁有未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）組成、涵蓋左中右共8個黨團的聯合政府信任投票。管治以色列12年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正式下台。

這會是以色列的一個重要時刻：以色列兩年以來舉行4次大選，內塔尼亞胡領導的右翼利庫德集團雖屢次獲勝，但都因組成聯合政府失敗或其他原因，需要重新舉行大選。但一個由中間派領導的擁有未來黨，卻成功撮合來自中左右翼，連同阿拉伯政黨一共8個黨團，組成新政府。

圖為6月12日，內塔尼亞胡的反對者正在內塔尼亞胡的海報上塗鴉。（Reuters）

但與其說是拉皮德結束內塔尼亞胡的管治，應該說是內塔尼亞胡自己葬送了自己的總理位置。

根據新政府的協議，首個擔任總理的，將是統一右翼黨的代表貝內特（Naftali Bennett），約兩年後再由拉皮德接任。貝內特實際是一個立場比內塔尼亞胡更右的人，他過去也曾經一度是內塔尼亞胡的堅實支持者，但現時卻選擇了離棄。

而事實上，除了統一右翼黨外，新政府內的其他政黨領袖，不論是以色列是我們的家園黨的利伯曼（Avigdor Liberman）、還是藍白黨的甘茨（Benny Gantz），都一度是內塔尼亞胡的內閣成員或親信。在國會投票前的數天，內塔尼亞胡四出促請各黨阻止新政府成立，親身致電舊友，但都不獲理會。

這是因為，內塔尼亞胡在政治上背叛盟友太多次。

從2012年說起的利庫德-家園黨聯盟

要說明內塔尼亞胡如何打破承諾，可以從2012年說起。2012年10月，利庫德集團宣布與以色列是我們的家園黨組成聯盟。家園黨領袖利伯曼曾是利庫德集團的成員，他希望藉着這機會讓家園黨與利庫德集團合併，成為執政黨，兩黨在2013年合作贏得大選。

但在往後的一年，內塔尼亞胡阻止家園黨與利庫德集團的合併，讓利伯曼失望離開。

圖為2018年11月，利伯曼宣布辭任國防部長。（Getty）

儘管內塔尼亞胡在2016年成功說服利伯曼，讓家園黨再次加入聯盟，內塔尼亞胡給予利伯曼國防部長的職位。但很快內塔尼亞胡就架空了他的權力，無視國防部長直接與軍方溝通，大感受辱的利伯曼在2018年辭職。

在這裏要說明的，不是利伯曼的苦況，而是引發過去兩年以色列不停重覆大選，政局陷於混亂的主因。在2019年4月以色列舉行大選，利庫德集團再度勝出，內塔尼亞胡重施故技希望拉攏利伯曼加入政府聯盟。在長達7個星期的談判中，利伯曼讓內塔尼亞胡相信他會選擇加入他的聯盟。直到5月30日，即內塔尼亞胡總統授權的最後一天，利伯曼突然改變主意，讓新政府無法組成，為以色列兩年政局混亂拉開了序幕。

拆散利庫德-藍白黨聯盟

還有一個近期的例子，是2020年的3月，以色列舉行第三次大選之後。內塔利亞胡在大選後，成功與藍白黨領袖、前國防部長甘茨（Benny Gantz）達成協議，組成聯合政府。

根據協議，兩黨將會分享權力，繼續由內塔利亞胡擔任總理，甘茨則擔任副總理。而協議亦表示內塔利亞胡會與甘茨互換位置，內塔利亞胡會擔任總理至2021年10月，之後讓甘茨接手。內塔利亞胡為表「誠意」，甚至把有關的定寫成條款，記載在相等於以色列憲法的基本法（Basic Laws）中。

圖為2020年3月，藍白黨領袖甘茨在記者會上發言。（Getty）

可是在2020年12月，內塔利亞胡卻因拒絕通過2021年的預算案，迫使聯合政府解散重新大選。外間分析認為，內塔利亞胡是因不希望交出權力，所以拖延國會審批預算案，故意讓聯盟政府解散。

這些舉措都讓內塔利亞胡把自己的盟友推向敵人。在與藍白黨的政府解散後，以色列在3月再次舉行大選。內塔利亞胡原想着可以藉對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有功，得到國民支持贏出大選。結果儘管利庫德集團繼續勝出，但依然無法籌組政府。

反對的是內塔利亞胡的為人本身

違背競選承諾不一定被視為是不誠實的表現，因為新政府往往各種原因，無法兌現所有競選承諾。在更多的時候，一個政府能兌現部分承諾滿足要求，已得到了選民的支持。

然而，內塔利亞胡所背叛的，不是選民而是盟友及夥伴的承諾，包括寫在書面協議上的，甚至在基本法上的。如此的失信讓內塔利亞胡失去政治上的信任和支持，他所作出的承諾都無法讓人信服。而實際今天新組成的政府聯盟中，3個右翼黨團理念均與內塔利亞胡的相去不遠，他們反對的不是他的政治理念，而是內塔利亞胡的為人本身。