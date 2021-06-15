普京：轉嫁中國軍備裁減責任予俄羅斯簡直可笑

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-15 12:37

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會晤之際，俄羅斯總統網站發布普京接受美國全國廣播公司（NBC）採訪內容，提到中國新疆問題，並談論中國在軍備裁減問題上的立場。

據俄羅斯衞星通訊社6月14日報道，普京接受NBC採訪時提到，在削減進攻性核武器談判中把中國立場的責任轉嫁給俄羅斯「簡直可笑」。

克里姆林宮網站發表採訪內容引述普京的話稱，「中國拒絕談判削減進攻性核武器，他們的論點簡單明瞭，無論是彈頭數量還是運載工具數量，美國和俄羅斯都遙遙領先中國，而中國人也問得很對：『如果我們的已經比你們的少了，我們還要削減什麼？我們擁有的更少。或者你們想凍結我們的核威懾水平？我們為什麼應當凍結呢？』這些都是有爭議的問題，需要仔細考慮。但是把中國立場的責任推給我們，這簡直可笑。」

普京稱，我們不認為中國對俄羅斯是威脅，中國不會像美國那樣宣布俄羅斯為敵人。「近年來，我們與中國建立了兩國歷史上從未達到過的戰略夥伴關係，在所有方面高度信任與合作：在政治上、在經濟上、在技術領域、在軍事技術合作方面。我們不認為中國對於我們是威脅，它是一個友好的國家，它不像美國那樣宣布我們為敵人」。

普京採訪中談到更多問題，發表看法（點擊大圖瀏覽）：

普京強調，中國的發展有目共睹，俄羅斯不會對此提防。「這並不令人擔憂，因為我們認為，我們的國防充足，就像我們所説的，處於非常高的水平，這也是其中的一個原因，但最重要的是與中國關係的性質和程度」。

關於新疆問題，普京指出「自己在訪問中國期間曾有機會與維吾爾族代表會面，親耳聽到民眾普遍歡迎中國政府的民族政策，肯定中國政府在經濟和文化等領域為生活在新疆地區的人們做了很多實事。」

此外，普京希望美國總統拜登不要像他的前任那樣衝動，坦言「我們的雙邊關係已經惡化到了近幾年來的最低點。」

按計劃，普京6月16日與拜登在瑞士日內瓦會面，屆時拜登也將結束他就任美國總統以來的首次出國訪問。