拜登：普京是值得尊敬的對手

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-15 11:49

美國總統拜登（Joe Biden）在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤的前兩天，承認普京是一個值得尊敬的對手。

美國政治新聞網站Politico 6月14日報道稱，當天在布魯塞爾舉行的北約（NATO）峰會上，拜登談到了他與普京的過往會面。「我見過他。他很聰明，很堅強。」「我發現，就像我打球時人們常説的那樣，他是一個值得尊敬的對手，」拜登説。

當拜登被問及是否仍然像他之前所説的那樣認為普京是一個殺手時，他對此一笑置之，表示這對即將到來的會晤並無影響。

報道稱，拜登在當天晚間的新聞發布會上還反駁了外界對他不應該會見普京的批評，稱北約成員國大部分領袖均認為他與普京會面是完全合適。外界批評稱，在俄羅斯人不斷發動各種攻擊之後，他不應該會見普京。甚至民主黨議員也敦促他對普京採取強硬態度。

拜登和普京將於16日在瑞士會晤，之後拜登將舉行新聞發布會。3年前，時任美國總統特朗普（Donald Trump）在赫爾辛基會見了普京，當時他因為支持俄羅斯領導人否認干預選舉而受到猛烈抨擊，這與美國情報機構形成了鮮明對比。

報道指出，儘管這次會談似乎不太可能立即達成任何協議，但白宮表示拜登希望與普京會面，直接就網絡攻擊和人權問題向他施壓，並談到他們可能有共同立場的領域，包括核武器控制和氣候變化。

普京接受NBC採訪就中美俄關係發表看法，還提及新疆問題：

對於普京在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時稱俄美關係已經「惡化到近年來的最低點」，拜登也表示認同。而在同一個採訪中，普京則表示中俄戰略夥伴關係處在歷史最高水平。

普京還就新疆問題指出，他本人在訪問中國期間曾有機會與維吾爾族代表會面。他親耳聽到民眾普遍歡迎中國政府的民族政策，肯定中國政府在經濟和文化等領域為生活在新疆地區的人們做了很多實事。