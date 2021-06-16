台山核電廠疑泄漏事件　中國外交部：未見異常

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-16 03:08

美國有線電視新聞網絡（CNN）6月14日引述美國官方消息和資料報道，中國台山核電站的法國合作夥伴法馬通公司（Framatome）5月底曾以「該核電站可能面臨核泄漏威脅」為由，向美國能源部求救。中國外交部15日表示，目前未見情況出現異常。

中國外交部表示，北京高度重視核安全，建立了接軌國際、符合國情的核安全監管體系，同時中國國家核安全局與相關核能國家核安全監管機構密切合作，在國際原子能機構、《核安全公約》等多邊機制下開展溝通交流。中國核電站至今保持良好的運行記錄，未發生影響環境和公眾健康的事件。

至於台山核電站問題，當局了解，目前該核電站的有關狀況滿足技術規格書的要求，周邊輻射環境水平未見異常，安全是有保障，並指中廣核已就事件發表聲明。

不過CNN指出，中國外交部拒絕回應法馬通向美國通報的更多相關問題，包括通報中提到的「迫在眉睫的放射性威脅」以及「當局提高該核電站及其周邊地區的可接受輻射限值」等。

台山核電站隸屬於中廣核集團（70%股份）與法國電力集團（EDF）合資經營的台山核電合營有限公司（TNPJVC）。中廣核集團及其關聯公司在2019年8月被美國商務部列入「實體清單」。

法馬通公司及其母公司法國電力集團6月14日表示，已與中方人員取得聯繫，核電站正在安全參數範圍內運行。