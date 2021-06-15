台山核電事件再現政府溝通滯後

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-15 17:35

美國有線新聞網絡（CNN）周一（14日）指台山核電站法方公司、法國國企「法國電力公司」（EDF）擁有的「法馬通」（Framatome）警告，中國台山核電站面臨核輻射威脅，令距離台山130公里的香港市民在端午節假日也關注事情。

台山核電站面臨核輻射威脅的消息周一在市民間流傳，天文台當晚表示，據其輻射監測結果顯示，香港的環境輻射水平在過去一年至今一直正常。而特首林鄭月娥翌日（15日）出席行政會議前，被記者問及才回應稱特區政府高度重視這一情況，且有持續監察制度，以及會當天聯絡廣東有關部門，了解新發展。但她在被問及才表示會聯絡內地部門了解，似乎未能稱得上及時。

台山核電廠被法國公司指其輻射檢測水平已經超過法國標準，但內地安全部門不斷提高外圍監測的安全水平，令發電廠可以繼續運作。（中廣核圖片）

翌日林鄭：將會溝通

在此次事件，林鄭既然說與內地有恆常溝通機制，那麼為何要等到翌日才與內地溝通，而不是及早聯繫，消除市民疑慮？不只此次事件，香港政府在諸多需要與內地協調的問題上都未能做好積極、主動溝通的角色，不僅讓兩地配合不足，更讓市民誤解了兩地的關係。

比如在此前的回港易的地區限制標準上，政府因與內地溝通不足，不僅鬧出不小的行政烏龍，更讓市民誤以為香港在這方面沒有主動權。又比如此前中港貨車司機通關政策的變更，由於香港政府沒有主動積極溝通，以至於從業者多次是從深圳政府方面單方面被告知規則變更。這些都會加深市民心中香港政府被動的形象。

紫荊黨認為，沙嶺殯葬城爭議，正好顯示香港政府施政未脫殖民思維。（資料圖片/林頌華攝）

「一國兩制」應為積極

再如此前沙嶺的超級殯葬城規劃，更是惹來一河之隔的深圳市民的口誅筆伐，而香港政府卻沒有吸取教訓，在5月發展局遞交的新界北發展撥款申請中，文件唯一提到的與內地的聯絡協作也只有皇崗口岸的「一地兩檢」。可見政府經過不久之前的「沙嶺超級殯葬城」爭議後，在開放與深圳接壤部分城區時，卻仍未學懂跟深圳攜手合作發展雙方邊境的重要性。「一國兩制」本身應該是積極的「一國兩制」，包括了港府主動與內地政府溝通及合作，而不是消極、被動地區隔兩地。

此次台山核電事件，天文台稱一切正常，但坊間的討論和疑雲未完全散去，這不僅僅是香港社會存在對內地的不信任情緒，也反映政府反應緩慢，對內溝通不足。香港政府不能再如此忽視溝通問題，因為它不只影響政府施政的效率，更影響著市民對中港關係的觀感和理解，必須予以重視革新。