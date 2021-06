美俄峰會︱普京：兩國恢復互派大使　拜登：與習近平不是老朋友

撰文: 成依華 最後更新日期: 2021-06-17 03:00

美國總統拜登(Joe Biden)6月16日下午與俄羅斯總統普京(​Vladimir Putin)在瑞士日內瓦的拉格蘭奇別墅(Villa La Grange)舉行美俄峰會,兩人在開始前握手,意味會談正式召開。但外界看淡這次會議能取得的成果。本文會繼續更新有關峰會的新資訊。

【02:32】拜登登上空軍一號專機,他在停機坪向傳媒表示,會面後感覺良好,指美俄就主要軍備協議合作。他稱俄羅斯處於一個非常艱難位置,形容俄國在中國旁邊,因此莫斯科極希望保持大國地位。

美國總統拜登6月16日出席美俄峰會,準備登上空軍一號專機返國前,接受傳媒提問。(Reuters)

【02:06】拜登離開峰會場地,車隊駛往機場。

【01:55】拜登的記者會結束。

【01:53】拜登表示會遊說全球,建立預防新疫情的機制,認為此舉將會發生。

【01:51】拜登稱沒有與普京討論軍事回應。他被問到會否聯絡中國國家主席習近平容許世衛專家再到中國調查疫情源頭時,強調自己與對方雖然認識多時,但大家不是老朋友,而是純粹工作關係。他表示中國嘗試在疫情中努力保障自己成為負責任國家的形象,但質疑北京方面是否認真理解疫情的源頭。

【01:46】拜登批評普京談及「黑人的命都是命」是荒謬的比較。有記者問拜登會否信任普京,他回應指這不是關於信任,而是私利及證實私利,並以諺語「空談不如實證」,稱大家拭目以待。

【01:45】拜登與普京討論莫斯科方面是否就針對美國的勒索軟件襲擊採取行動。

【01:43】拜登表示普京就阿富汗安全及伊朗問題提供協助。

【01:42】拜登指雙方討論基本問題,而且大家沒有威脅,只是重申主張。

【01:41】拜登表示在三至六個月後分析兩國關係進程,形容這是一個改善對俄關係的大好機會。

【01:38】拜登稱普京不希望世界出現冷戰,前者強調爆發新冷戰並不符合任何人的利益。拜登稱相信普京憂慮美國可能推翻自己。

【01:37】拜登向普京指出,美國有重要的網絡承受力,稱華府會作出回應。

【01:36】拜登指只要俄羅斯遵守國際規範,他不認為與俄羅斯有生意往來會有甚麼問題,但俄國需要先釋放被囚的美國公民。他指如果領導一個沒遵守國際規範的國家,只會帶來自我傷害。

【01:35】拜登形容俄羅斯的行為損害自身國際地位,同時強調如果納瓦利尼死亡,俄羅斯將會面對後果。

【01:33】拜登指,他向普京表示「如果俄羅斯的油田被勒索軟件攻擊時,你會有甚麼感受」,對方稱「到時會採取行動」。

【01:31】拜登稱整個會面的氣氛良好及正面,即使雙方有分歧,但不是以誇張的氣氛下提出。他指美國會就損害華府重要利益的行為作出回應。

【01:30】拜登認為有必要與普京會面,並在會上表達美國對白羅斯(Belarus)問題的憂慮,和強調防止阿富汗的恐怖主義再次掘起的重要性。

【01:28】拜登與普京都認為需要確保伊朗不會取得核武,以及保障北極成為自由地區,以及強調美國支持烏克蘭主權。

【01:27】拜登稱與普京花了不少時間討論網絡安全問題,指重要基建不應遇襲。他們同意由專家合作,研究哪些網絡不應成為攻擊目標。

【01:26】拜登表示雙方討論軍備控制的下一步措施,稱雙方同意成立雙邊軍備控制穩定對話。

【01:25】拜登指美國不會容忍侵犯美國民主主權的情況,當中包括戰略穩定。

【01:24】拜登向普京提出兩名被俄羅斯不當囚禁的美國公民問題,指雙方需要有大家可以遵守的基本規則。

【01:23】拜登稱人權是美國DNA的一部分,人權問題一直公開,並向普京表明華府會繼續就基本人權問題表態。

【01:22】拜登指美俄關係必需穩定和可預測,並向普京表示自己的工作不是反俄,而是為了美國民眾,強調如果美國總統沒法捍衛民主價值,就難以獲美國民眾的信任。

【01:20】拜登記者會開場,稱會面很直接,自己和普京擁有共同的獨特責任。

【00:46】俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)表示,俄國大使會在6月底之前返回美國。

俄羅斯總統普京6月16日與美國總統拜登於瑞士日內瓦舉行峰會,之後舉行大約一小時的記者會。(Reuters)

【00:44】普京的記者會結束,他指這次峰會的目的是確保世界和平。

【00:42】普京被問到遭美國制裁一事上,稱很難說美國的親俄或反俄的政策才是主力。

【00:38】普京回應俄羅斯的外交難以預測的指控時,稱美國決定退出軍事協議才是難以預測,強調俄羅斯的行動與現有威脅一致。

【00:30】普京指很難說美俄關係會否改善,稱在兩國互信問題上見到「一絲曙光」,形容與拜登會談時沒有壓力,而且有成果,談判亦以取得結果為目標的氣氛下舉行。

【00:28】普京指雙方在捍衛國家利益一事並沒有友誼可言,但稱對話務實。

【00:27】普京形容拜登是一個具建設性和資深的夥伴,向對方談及自己的母親和家人,形容大家說「同一語言」。

【00:26】普京指拜登沒提出訪美邀請,自己亦沒有邀請對方訪俄。他稱對美國沒有幻想,並指拜登提及自由歐洲電台(Radio Free Europe)在俄羅斯的工作。普京稱莫斯科將該電台列為外國代理人,是回應美國對俄羅斯傳媒採取同一措施,但希望兩國可以解決這個問題。

【00:25】普京說不希望見到俄羅斯出現「黑人的命都是命」(Black Live Matters)運動或類似美國國會暴亂事件。

【00:22】普京稱拜登曾提及美國公民在俄羅斯被囚禁一事,稱雙方可能找到一虐妥協。他亦指美國從制裁中所遭受的損失與俄羅斯相近。

【00:21】普京指俄羅斯公布獲海外資助的「外國代理人」身份,但沒有阻止對方在當地工作。他亦稱美國曾公開將俄羅斯列為敵人,認為這種舉動需要結束。

【00:17】普京稱莫斯科明白美國在「紅線」上的立場,反之亦然。

【00:11】普京表示,美國憂慮俄羅斯在北極的軍事活動是沒有根據,稱莫斯科正復修蘇聯時代在北極的設備,並相信兩國應該在北極問題上合作,強調俄羅斯希望就北海航道上全面遵守國際法。

【00:10】普京指拜登提出人權問題,並滿意拜登就「普京是殺手」言論的解釋。

【00:08】普京批評烏克蘭在東部違反《明斯克協定》,而俄軍的調動則是在俄國領土內進行。他亦指就烏克蘭可能加入北約問題一事沒有任何討論。

【00:04】有記者問到俄羅斯反對派領袖納瓦利尼(Alexei Navalny,又譯納瓦爾尼)被囚禁事件,普京稱對方知道自己違反俄國法律,形容對方無視法律,清楚回國後會有甚麼下場,即使明知會被捕都回國。

【00:01】普京重申俄羅斯就網絡攻擊問題向美國提供全面的資料,但沒獲美國的回應。他表示知道美國輸油管遭網絡攻擊一事,但事件與俄羅斯無關,反指俄羅斯遭受的網絡攻擊都是來自美國。

【23:56】普京指美俄同意就網絡安全問題諮詢,稱世上大部份網絡攻擊都是來自美國,強調俄羅斯不是網絡攻擊的主要來源。

【23:54】普京表示,美俄會開始討論更改日前延長的《新削減戰略武器條約》(New START)。

【23:51】普京指與拜登會面時並沒有敵對氣氛,雙方都展示有意互相理解。

【23:48】普京稱,與拜登達成共識,恢復互相派遣外交人員到當地,並交由兩國的外交部門討論。

【23:47】普京首先舉行記者會。他表示與拜登討論貿易、北極、戰略核穩定、區域衝突等問題。

【23:41】俄羅斯國際文傳電訊社(Ifax)引述消息人士指,美俄峰會「相當成功」。

【23:23】美國有線新聞網絡(CNN)報道,美俄峰會的第二輪會談已經結束。白宮之後表示,拜登與普京已經完成這場日內瓦峰會。兩人預計之後將分別見記者。

擴大會議開始

【22:17】克里姆林宮表示,擴大會議已經開始。俄媒報道,參加擴大會議內的俄羅斯代表官員包括俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)、外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)、總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)、總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)​、副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)及駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)。

【21:57】據俄羅斯塔斯社引述俄總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)報道,美俄兩方已結束首輪的「小範圍會談」,為時近兩小時。雙方將在稍作休息後,舉行擴大會談,加入更多官員代表參與會議。白宮則指首輪會談為約90分鐘。

普京:希望會面有成效

【20:02】普京和拜登首先在別墅外會見了記者,隨後雙方進入別墅,並在舉行閉門會晤前讓傳媒拍攝。

普京表示,希望這次的會面有成效。拜登則表示「永遠是面對面會晤更好」(always better to meet face to face)。

兩方隨後舉行閉門會談,場內除了拜登與普京,還有美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)。

美俄峰會:普京在峰會開始前抵達日內瓦,圖為他踏出專機的畫面(Reuters)

【19:34】拜登與普京均已抵達拉格蘭奇別墅(Villa La Grange),兩人在峰會正式開始前握手,意味會談召開。

或會通過聯合文件

【18:39】俄羅斯衛星通訊社之前報道,普京當天抵達日內瓦準備出席會談,瑞士總統帕姆蘭(Guy Parmelin)在峰會場地拉格蘭奇別墅迎接普京。

報道又引述總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)報道,會晤結束時,可能會通過未經簽署的聯合文件。他又透露峰會期間將討論到俄羅斯在美國外交資產的問題。

美俄峰會:瑞士總統帕姆蘭(右)在峰會場地拉格蘭奇別墅迎接普京(左)。(Reuters)

根據白宮發布的行程表,拜登將在當地時間6月16日下午1時35分(香港時間6月16日下午7點35分)在日內瓦的拉格蘭奇別墅與普京會晤。在峰會正式開始前的10分鐘,拜登會與普京和瑞士總統帕姆蘭合照。

美俄首腦會晤在瑞士日內瓦舉行:

會談共分為三部份,首部份為雙邊會談,至當地時間下午2時55分,雙方會舉行擴大會談,加入更多官員代表,然後到了當地時間下午4時40分,再舉行第二輪的擴大會談。

俄羅斯傳媒報道,俄方代表團成員包括俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)、外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)、總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)、駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)、總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)​、副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)、負責烏克蘭事務的總統辦公廳副主任科紮克(Dmitry Kozak),以及總統敘利亞問題特別代表拉夫連季耶夫(Alexander Lavrentiev),預計美方也將派出對等的官員出席。

不設聯合記者會

美媒報道,兩方沒有共同用餐計劃,也不設聯合記者會,兩人將分別見記者。

美媒消費者新聞與商業頻道(CNBC)形容,這次會晤預計將與2018年7月時任美國總統特朗普(Donald Trump)在瑞典會晤普京的「特普會」截然不同。

外界看淡這次會議的成果,克里姆林宮表示對達成任何協議沒有信心。

在美俄峰會前,普京接受美國電視台訪問: