美俄峰會｜拜登與普京會談期間拿起「貓紙」　網友看法不一

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-17 09:37

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日在瑞士日內瓦舉行會晤，兩人詳談3.5小時後，提前結束這次會談。有網友發現，他與普京會談期間手握俗稱「貓紙」的提示卡。

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值得注意的是，舉行小規模會談前，兩人在媒體鏡頭下同框亮相。然而有網友通過直播片段發現拜登提示用的「貓紙」重出江湖。

Twitter認證為美國保守派新聞網站Newsmax節目主持人的本尼‧約翰遜（Benny Johnson）發推文稱「拜登與普京會面時帶着他的小卡片」，並附上片段。影片中可以看到，拜登從小圓桌上拿起一小張紙握在手裏。

Biden brought his flashcards into his meeting with Putin. pic.twitter.com/vrAUrpdmaX — Benny (@bennyjohnson) June 16, 2021

對於本尼‧約翰遜這一發現，美國網友看法不一。有網友認為這是不合格的行為。「看看這就是你們選出來的人」、「好尷尬啊」、「他演講時口吃，他用很多不同的技巧來克服口吃」。

但也有網友認為提前做了準備不是壞事。「所以帶提示卡參加峰會是壞事？提前準備是壞事？如果有人覺得提前為峰會做準備是壞事那我們就麻煩了」。

此前拜登妻子吉爾（Jill Biden）在G7峰會期間接受媒體採訪時曾表示，拜登過分準備了與普京的會晤，稱他為此學習了幾個星期。