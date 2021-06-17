美俄峰會｜被提問激怒斥女記者「入錯行」　拜登事後道歉

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-17 14:55

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日於瑞士日內瓦會面。會後拜登出席單獨記者會，期間被一名女記者的提問惹怒，稱對方「入錯行」。拜登後來道歉。

這場記者會持續35分鐘左右，當時天氣較熱，拜登開始穿着西裝，後來將外套脱掉。記者會結束拜登準備離場的時候，美國有線新聞網絡（CNN）的女記者柯林斯（Kaitlan Collins）拋出了尖鋭的問題，使原本準備離場的拜登回頭，斥責柯林斯。

柯林斯當時問：「你為什麼這麼有信心，他（普京）將會改變自己的行為？總統先生。」

聽到這個提問，原本準備離場的拜登轉過身來，走向了柯林斯。他直言：「我沒有信心他會改變自己的行為。甚麼鬼……你到底是做什麼？我什麼時候說我有信心？」

當柯林斯試圖發言時，拜登豎起一根手指繼續説：「我指的是，若世界其餘國家能對俄羅斯的作為有所反應，削弱俄羅斯的地位，那麼他們就會改變自己的行為。我對任何事情都沒有信心。我只是陳述一個事實。」

柯林斯進一步問道：「但鑑於他過去的行為沒有改變，而且與你會談數小時後舉行的記者會期間，（普京）否認參與任何網絡攻擊，淡化侵犯人權的行為，他甚至拒絕説出（俄羅斯反對派領袖）納瓦利內（Alexei Navalny）的名字。那麼，這怎麼能如普京所言算是一次具建設性會談呢？」

拜登未有回答問題，離開前對這名記者説：「如果你不明白那個一點，那你就入錯行了。」

圖為美國有線新聞網絡的記者柯林斯。（Instagram：kaitlancollins）

拜登事後為自己的言行道歉。他登機前對記者說，他應該向柯林斯道歉，當時不應該給出那樣的回答。柯林斯則表示，拜登不需要道歉。她表示，提問是她的職責，而且提問不代表正面或負面的偏頗報道，只是要了解總統的看法。