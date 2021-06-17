美俄峰會｜挑撥中俄關係？拜登：俄羅斯受到中國擠壓

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-17 12:23

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日於瑞士日內瓦會晤。拜登出席記者會時提到俄羅斯和中國的關係，稱俄羅斯受到中國擠壓。

白宮官網公佈的記者會實錄，拜登談到俄美是否會「陷入冷戰」時表示：「我認為他（普京）最不想看到的就是（和美國）冷戰。」

拜登説：「你和中國有着數千英里的邊界。中國正在前進……尋求成為世界最強大的經濟體，以及世界規模最大、最強大的軍事力量。而你（俄羅斯）所處的情況是，你的經濟正在掙扎，需要以一種更積極的方式來發展（經濟）。我不認為他（普京）尋求和美國打冷戰。」

記者會結束後，拜登乘坐專機「空軍一號」離開日內瓦前接受媒體訪問。拜登表示，「俄羅斯現在處於非常非常困難的境地」，「他們正受到中國的擠壓。他們迫切希望保持大國地位。」他說：「你們都這麼寫，這不是非法的，『拜登已經給了普京他想要的東西：合法性，和美國總統一起站於世界舞台。』他們迫切想要具有相關性。」

《日本經濟新聞》16日稱，拜登希望和俄羅斯建立一種「穩定且可預測的」關係，對拜登來説，這是緩和與俄羅斯這個美國「傳統競爭對手」緊張關係的第一步，以便將精力集中「新戰略競爭對手」中國身上。