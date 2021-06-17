英國婦人與81歲丈夫吵架後起殺意　強迫喝3公斤滾糖水致痛苦身亡

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英國近日出現一宗謀殺案的判決。一對結婚多年的老夫婦，因出現一些口角衝突，導致妻子憤而殺害丈夫，且手段讓丈夫過程中飽受折磨，甚至連呼叫求救都沒辦法。

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根據日本媒體「SmartFLASH」報道，英國一位59歲的女性Corinna Smith，因涉嫌謀殺81歲的丈夫Michael Baines，近日被英國法院判決有罪。報道指出，Corinna在去年7月14日晚間和丈夫有口角衝突，因此用水桶裝了沸騰的熱水溶解，再加上重達3公斤的砂糖，做出整桶黏稠的糖水。

Corinna趁着丈夫睡覺時，強迫他喝下這桶滾燙的糖水並潑灑在身上。由於糖水的濃度極高，喝下肚後因滲透壓現象急遽吸收，造成體內劇痛不已，讓Michael連叫喊的力氣都使不出來。而且因為水溫過高，還造成身體超過三成的部位灼傷。

Corinna為了確保謀害丈夫，還假惺惺跑去鄰家民宅請人幫忙，故意錯過救人最即時的黃金時間。Michael隨後被送往醫院，在極度痛苦之下，於一個月後身亡。Corinna和Michael這對夫妻結婚長達38年，任誰都沒有想過，這段婚姻最後竟然是以如此方式作結。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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