相隔10年兩女童失蹤案　揭美國史上極兇殘姦殺犯　專殺朋友女兒

撰文： 麥田出版 最後更新日期： 2021-05-22 08:30

哪種人會強姦殺害待他如友的熟人之女？在他計劃實行這些罪行的時候，他心裏在想什麼？這是我必須找出的事情。（本文節錄自《犯罪手法系列6－刑案偵訊室：FBI「破案神探」本尊破解連續殺人犯與獵食者的內心祕密》）

文：約翰．道格拉斯（任職美國聯邦調查局長達二十五年）、馬克．歐爾薛克（美國著名電影製片人，曾獲艾美獎紀錄片殊榮）

在華盛頓州卡拉馬（Kalama）的八歲女孩琪拉席佛奈爾（Chila Silvernails）勒殺案裡，康卓也是主要犯嫌。琪拉最後被人看到，是要去搭學校的巴士。第二天，她赤裸的屍體在一條溪流的河床上被發現。沒有人被捕。而康卓曾和琪拉的母親約會過。

我曾經讀過《西雅圖郵訊報》（Seattle Post-Intelligencer）上的一篇文章，其中康卓聲稱，自從他入獄後，他就回歸他的齊佩瓦族（Chippewa）祖先信仰，這種信仰要求人們為自己的過錯贖罪，並且設法在死前糾正錯誤，否則他們的靈魂就注定在靈界飽受折磨。我不知道對這番話該相信幾成，雖然罪犯有時候確實會在監獄裡找到性靈上的覺醒。不過，我有意詢問他為什麼會同意接受訪談。與此同時，我必須為自己做好準備，迎接我可能在喬瑟夫羅伯特．康卓及他的罪行上找到的一切發現。

儘管事實上這個訪談是為了電視節目，而不是犯罪學研究，我還是會在大量研究與檢閱案件檔案之後，以同樣的方式進行。我要和一名殺人犯說話，而在這種狀況下，我必須做好準備，面對他到頭來展現的任何面目……

受害人最小僅8歲 相隔10年兩宗女童失蹤案 疑犯往事愈查愈嚇人（點圖閱讀書摘）▼▼▼

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這個案子證明的事情之一，就是無論警方或個人可能有什麼樣的疑慮——就算他們心裡有個相當好的犯罪過程描述——沒有一個疑慮有任何意義，除非有紮實的證據能從中發展出來。常常有讀者或者講座聽眾跟我說，我先前討論的某個案子看起來不是很難破。從某種意義上說，他們是對的。並不是每個案子都牽涉到複雜的剖繪與調查分析。而且當然了，不是每個案子都適合做為推理小說的材料。

不過，馬克和我不時會實驗一下，一開始就告訴我們的聽眾最後犯人是誰，再從頭講述整個案子。在講座結束之際，大多數的聽眾都認為案情相當平鋪直敘，看不出為何警方破案會有困難。然後我們會把同一個案子帶到另一批聽眾面前，不揭露最後誰是那個不明犯嫌。儘管給出相同的案件敘述，他們幾乎連犯下罪行的是哪類人都沒想出來，儘管我們把嫌疑人名單都列出來了。

終把惡魔繩之以法 點圖繼續閱讀調查及判案過程▼▼▼

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《犯罪手法系列6－刑案偵訊室：FBI「破案神探」本尊破解連續殺人犯與獵食者的內心祕密》書本封面

書名：犯罪手法系列6－刑案偵訊室：FBI「破案神探」本尊破解連續殺人犯與獵食者的內心祕密

作者：約翰．道格拉斯（John Douglas），FBI傳奇犯罪剖繪專家、《紐約時報》暢銷書作者。任職美國聯邦調查局長達二十五年，擁有教育方面的博士學位，論文基礎是教授警官犯罪分類方法。首創剖繪緝凶專案小組，致力於獵捕惡中之惡，研究並揀選最令人不安的罪犯故事。身為研究犯罪心理與動機第一流專家與調查員，過去四十八年曾參與超過五千件暴力犯罪案，目前既是活躍的顧問，也是極度搶手的演講者。著有《破案神探1～4》（Mindhunter，Netflix熱門影集同名原著）、《法律與無秩序》（Law & Disorder）、《隱身惡魔》（The Killer's Shadow）等書。

馬克．歐爾薛克（Mark Olshaker），美國著名電影製片人，曾獲艾美獎紀錄片殊榮，同時著有多部極受好評的懸疑小說與非小說作品，包括《愛因斯坦的大腦》（Einstein’s Brain）、《邊緣》（The Edge）等書。與約翰・道格拉斯合著的作品始於《破案神探》，《法律與無秩序》（Law & Disorder）亦銷售數百萬本，並翻譯成多國語言。他也大量撰寫另一種主題的致命謎團：疾病偵測與公共衛生。目前和律師妻子卡洛琳住在華盛頓特區。

【本文獲「麥田出版」授權轉載。】