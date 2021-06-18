俄羅斯在太平洋大規模演習多天　俄國防部：演練攻擊「敵」潛艇

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-18 20:23

俄羅斯太平洋艦隊自6月10日開始在太平洋中部展開大型演習，持續多天，俄軍形容規模為冷戰結束以來最大。當地國防部6月18日表示，俄軍艦艇在活動中演練對假想敵潛艇的攻擊。

演練攻擊「敵」潛艇

俄羅斯衛星通訊社報道，多達20艘水面艦艇、潛艇和支援艦等都有參與這次的大型演習。俄羅斯國防部表示，搜索打擊的艦艇集群，假想使用艦載反潛武器和航空反潛毀傷兵器，演練對潛艇的攻擊。

俄國防部又稱，對假想敵潛艇的搜索和跟蹤由「潘捷列夫海軍上將號」反潛艦、「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦、三艘護衛艦和反潛直升機「卡-27PL」進行，在搜索潛艇時也使用了艦載聲吶設備。

▼俄軍6月15日發布的演習片段▼

向美國「曬肌肉」

俄羅斯艦隊這次在太平洋的大型演習引來關注，尤其是適逢俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden）6月16日在瑞士舉行峰會期間，被視為向拜登展示力量。俄軍指，演習規模為冷戰結束以來最大。

據俄方稱，這次參加演習的有多達20艘水面艦艇、潛艇和支援艦，它們已完成4000公里行程。演習還動用近20架戰機，其中包括遠程反潛機和截擊機。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）6月15日報道，俄羅斯艦隊6月13日在夏威夷以西482公里至804公里的海域展開大規模演習時，引來美國空軍緊急出動三架F-22戰鬥機。

報道引述美國官員指，出動F-22戰鬥機是為了回應俄羅斯轟炸機的飛行活動，但轟炸機沒有進入美國防空識別區，也沒有被攔截。

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