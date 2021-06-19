古特雷斯連任聯合國秘書長　中俄領袖祝賀

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-19 02:15

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）6月18日成功連任，任期為2022年1月1日至2026年12月31日。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及中國國家主席習近平隨後分別祝賀。

克里姆林宮的聲明指，普京在賀電中稱：「聯合國大會的決定完全證實您崇高的政治威望。我相信，您的工作將一如既往地提高聯合國機制的有效性，加強該組織在世界事務中的協調作用。」

普京亦重申，俄羅斯作為發起國和安理會常任理事國，將繼續積極為解決聯合國面臨的多方面任務做出貢獻。

另外新華社報道，習近平在賀電中提到，聯合國作為最具普遍性、代表性、權威性的政府間國際組織，在國際事務中發揮著重要作用。中方期待古特雷斯秘書長繼續履行《聯合國憲章》賦予的職責，秉持客觀公正立場，堅定維護多邊主義，為維護世界和平、促進共同發展作出更大貢獻。

古特雷斯過去曾任葡萄牙總理、聯合國難民署高級專員，自2017年1月起成為聯合國秘書長。聯合國安理會之前已一致支持古特雷斯連任聯合國秘書長一職，至6月18日，聯合國大會正式通過任命古特雷斯。

古特雷斯同日宣誓連任並發表講話，他表示在疫情下，各國均受到失業、貧困等不同打擊，呼籲所有人團結解決問題，改變疫苗供應不平等現象，應對可能的衝突，並促成一個更平等、安全、綠色的未來。