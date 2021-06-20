普京提名防長外長等執政黨5人　出戰9月國會選舉

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-20 09:40

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月19日提名國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）和外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov ）為統一俄羅斯黨選舉名單上的5名領導人候選人。

普京6月19日出席統一俄羅斯黨大會，並發表講話。（AP）

普京6月19日在統一俄羅斯黨大會上説：「紹伊古是黨的創始人之一，一個為眾人熟知的人。我想説，我們與他一起邁出了創建黨的第一步。順便説一句，他不僅是今天的國防部長，他也是緊急情況部的創立者，我想它是世界上最好的救援服務部門。新部長恰如其分地延續着他的工作，而今天的紹伊古在加強軍隊和艦隊上面有效解決困難問題。拉夫羅夫是一位才華橫溢的外交家，在國際舞台上富有尊嚴地代表着我們。」

他表示，前5名候選人名單應該有那些重量級政治人物組成以及那些相對的新人，但是能代表生活中重要領域者。

普京名單中的另外3人是第40醫院主治醫生普羅岑科、全俄人民陣線聯合主席什梅列娃以及兒童權益專員庫茲涅佐娃。

而據統一俄羅斯黨消息人士向俄新社表示，該黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）將作為該黨主席領導杜馬選舉活動，他將不會出現在黨派的選舉名單內。

俄羅斯9月19日將舉行國家杜馬選舉。俄羅斯國家杜馬是常設立法機構，由450名議員組成，主要負責起草和制定國家法律，審議總統對政府總理的任命和決定對總統的信任問題等。