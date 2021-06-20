默克爾：中國的實力讓美國在太平洋挑戰大增

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-20 15:05

德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月18日在柏林舉行會晤。在會談前的聯合新聞發布會上，默克爾提到中國問題。

德國之聲6月19日報道，默克爾在記者會上説：「從七國集團（G7）和北約（NATO）的會談中可以非常清楚地看到，美國將自己視為一個太平洋和大西洋國家。」

默克爾接着指出：「鑑於中國的實力，美國在太平洋地區受到的挑戰可能要比20年前大得多。這也意味着我們歐洲人必須自己也要承擔一些特定的任務和責任，同時採取更多行動，這也是我們增加國防開支、提升實力等等的原因。」

默克爾還相信，美國應該也期待「我們採取協調一致的行動，我們主動表示要接受哪些任務，做出何種貢獻。為此我們還要做出比現在更好的準備。」

馬克龍在記者會上也強調，歐洲實現防衛戰略獨立自主與加入北約並行不悖。

美國總統拜登（Joe Biden）6月中訪問了歐洲，出席G7峰會、北約峰會等重要會議，修復了特朗普時期受損的美歐關係。拜登此訪的一個重要目的就是聯合盟友對抗中國。在他的推動下，G7聯合聲明抨擊了中國，北約聯合聲明也10次點名抨擊中國，這是前所未有的。顯然美歐正在加大對中國的施壓。

默克爾強調，雖然與俄羅斯在烏克蘭東部和敘利亞衝突等問題上有分歧，但歐盟仍應與俄羅斯保持開放溝通，「俄羅斯對我們來說是一大挑戰，俄羅斯也是歐盟的一大陸上鄰國，我們需要確保制止各種形式的混合攻擊」，「如果我們在歐盟想要得到安全與穩定，我們是有興趣與俄羅斯保持對話的，即使這很困難。」

馬克龍表示同意默克爾的觀點，並認為在對俄問題上需要尋求共同的路線。