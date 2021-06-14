G7峰會｜馬克龍：G7非抗華俱樂部　應合作應對氣候變化和貿易問題

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七國集團（G7）峰會6月13日發表對華強硬的聯合公報。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）同日指出，G7與中國不是敵對關係。

2021年6月12日，G7領導人峰會提出全球基礎設施新倡議，對抗中國「一帶一路」計劃。（Reuters）

路透社6月13日報道，在G7峰會結束之後，法國總統馬克龍在英國康沃爾舉行的新聞發布會上明確表示，G7不是與中國敵對的俱樂部，在應對氣候變化、國際貿易以及發展政策等問題上，G7成員仍要與中國一起努力。

他指，「中國是一個經濟競爭對手，我們希望中國充分尊重（國際貿易）規則。」

馬克龍還稱，他看到中國走出的道路在過去幾十年讓數億人脱貧，同時他也承認中國與西方國家之間存在的不同。馬克龍強調，現在發展與中國的合作夥伴關係需要坦誠與尊重，G7應該去直接面對分歧，但不能把這種分歧誇大。

在當天的發布會上，馬克龍還被問及新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的溯源問題。馬克龍表示，病毒才是人類共同的敵人，當前需要各國共同努力來保護民眾，並且分享創新帶來的成果。馬克龍強調，現在當然需要弄明白新冠病毒的來源，但不能聽某個國家的一家之言。病毒的溯源應當基於清楚的事實，並通過所有國家的合作，由世界衛生組織來展開調查。

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