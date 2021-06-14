G7峰會｜美媒：拜登欲強硬對華　默克爾馬克龍卻拒絕G7成反華集團

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-14 13:31

七國集團（G7）峰會結束，公報提及多個涉華問題，但並未直接譴責中國。外媒披露了G7峰會諸多內幕，稱美國總統拜登（Joe Biden）曾強烈要求G7打擊中國，但遭遇多國領導人公開抵制。

2021年6月12日，G7峰會在英國舉行，美國總統拜登（右四）、英國首相約翰遜（中）與德國總理默克爾（左二）等出席。（AP）

G7拒成反華集團

美國彭博社稱，G7在如何明確利用聯盟對抗中國的問題上存在分歧。拜登最初曾強烈要求對中國進行打擊，但後來接受了更温和的譴責，並通過公布一筆新的捐款平息了對美國囤積疫苗的抱怨。

包括德國總理默克爾（Angela Merkel）在內的幾位領導人駁斥了外界有關G7將變成反華集團的擔憂，建議任何基礎設施項目都應被視為一種更積極、更環保的努力。

默克爾在G7峰會説，「我非常歡迎今天成立了一個特別工作組。但這不是反對什麼，而是支持什麼」，這是對任何專門聯合起來反對中國的呼籲的拒絕。

馬克龍也公開説，G7不是與中國敵對的俱樂部，他稱渴望在氣候變化等問題上繼續與中國接觸，又指各國需要尊重中國。

G7公報迴避敏感問題

G7峰會結束後的公報確實提到了中國，但在譴責強迫勞動時並未具體提到北京。

美國曾敦促G7啟動一個基礎設施項目，以對抗中國的「一帶一路」倡議，並採取其他措施對抗北京。但G7聲明最終版本避開了這一點，而是成立了一個特別工作組，研究如何刺激海外基礎設施發展。儘管拜登在新聞發布會上重申了他的呼籲，但G7聲明並未提及「一帶一路」。

美國《華爾街日報》稱，中國是G7峰會的主要議題。據G7領導人在與中國有關的措辭應該是什麼樣的問題上有不同意見。

G7領導人在聲明中呼籲中國尊重人權，但沒有直接譴責北京。據透露，在6月12日的G7峰會上，拜登敦促特別提出中國「強迫勞動」的行為。最後，G7各國領導人達成了一個折衷方案，同意將這個問題分為兩部分：一部分提出了對中國人權問題的關注，另一部分則對強迫勞動的做法提出了警告，但沒有直接提及北京。