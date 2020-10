英國王室一重要成員長年向八卦雜誌爆料　不惜一切加速戴妃離婚？

如果要提到英國皇室重要成員中最讓人痛恨的一位,除查里斯王子的配偶卡米拉外,應該沒有別人,大多數民眾仍視她為破壞查里斯與戴安娜婚姻的罪魁禍首,想到她有可能成為英國國王的伴侶,就格外不舒服,也替戴安娜不值。

近日推出新書《兄弟之戰》(Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and Feuds)、引起熱烈話題的作者羅伯雷西(Robert Lacey),更透露他在寫書之前的資料蒐集中,發現卡米拉正是對外爆出一堆皇室猛料的人,包括查里斯還沒與戴安娜分開前,她就每周和英國最大八卦刊物之一「太陽報」通話,甚至告訴他們是女王伊莉莎白二世要查里斯與戴安娜離婚。