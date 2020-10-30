英國王室一重要成員長年向八卦雜誌爆料　不惜一切加速戴妃離婚？

如果要提到英國皇室重要成員中最讓人痛恨的一位，除查里斯王子的配偶卡米拉外，應該沒有別人，大多數民眾仍視她為破壞查里斯與戴安娜婚姻的罪魁禍首，想到她有可能成為英國國王的伴侶，就格外不舒服，也替戴安娜不值。 近日推出新書《兄弟之戰》（Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and Feuds）、引起熱烈話題的作者羅伯雷西（Robert Lacey），更透露他在寫書之前的資料蒐集中，發現卡米拉正是對外爆出一堆皇室猛料的人，包括查里斯還沒與戴安娜分開前，她就每周和英國最大八卦刊物之一「太陽報」通話，甚至告訴他們是女王伊莉莎白二世要查里斯與戴安娜離婚。

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羅伯雷西在《兄弟之戰》中，大爆眾皇室成員的真實本性，譬如外人都以為斯文穩重、堪擔重任的威廉王子，其實脾氣火爆，還會高聲怒罵父親查里斯，甚至還罵出：「我恨你，爸爸！」這樣的重話，來源也是當時目睹狀況驚訝至極的卡米拉。

卡米拉很擅於利用媒體，始終擺脫不了心機第三者的形象，儘管威廉和弟弟哈里，都已經能夠接受她是父親的伴侶，卻仍不那麼樂見她取代母親當上英國國王的配偶，那些舊日的芥蒂無法全消。

但卡米拉可以多謝一個人，就是哈利的妻子梅根，梅根如旋風一樣捲得英國皇室難以招架，自從哈利王子發表震撼外界的「退出英國皇室重要成員身分」聲明後，英國媒體都用梅根的名字結合脫歐創出新的單字「Megxit」、做為此事的代稱，完全認定是她在背後影響哈里，將之歸咎於她，眾多皇室迷更是自此視她如仇敵，反而曾經最被痛恨的卡米拉，似乎被梅根取代，梅根才是最大公敵。

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羅伯雷西的觀察是，梅根是個很有魅力、吸引人的女人，儘管不一定是每個人都會喜歡的典型，卻讓哈利神魂顛倒，願意為她做出所有改變，他將梅根比喻為「英國皇室裡的小野洋子」，洋子讓約翰藍儂著迷、導致「披頭四」各走各路，許多樂迷仍讓怪罪於她，就像梅根被認為毀掉英國皇室成員間的親情。

然而羅伯覺得梅根最大的問題，不在於自信心爆棚以致太有主見、沒辦法嚴守皇室規矩，而是她也有她自己的信賴的建言團隊，還把他們也帶進來處理各種情況，搞得與皇室人員的傳統方法衝突更多。

王室專家羅伯雷西在《兄弟之戰》中大爆英國王室的秘辛（圖為新書封面）

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