哈里非查里斯親生？傳梅根促老公DNA驗明正身　永久脫離英國王室

英國皇室的愛恨情仇,永遠是外界關注焦點,也是報章媒體樂於觸及的話題。今年初哈里王子發表要與妻子梅根卸下皇室重要成員身分的震撼宣言,引發軒然大波,雖然兩人已經在美國居住超過7個月,還是有不少英國皇室迷對他們非常不諒解,根據「Woman's Day」,梅根居然想到一個可以一勞永逸、徹底解決這問題的奇妙方法。

該雜誌報導,梅根從以前就是哈里的亡母—戴安娜超級鐵粉,她仔細觀察戴安娜在20多年前的訪問,那時戴安娜坦承和前騎兵軍官James Hewitt熱戀中,各方都謠傳哈里與James的相貌比起查里斯王子更似,而不管外界如何繪聲繪影,查里斯始終沒有把哈里看成前妻與情夫的私生子。然而梅根卻堅信James是哈里的生父。

哈里王子的相貌一直被指酷似James Hewitt多於生父查里斯王子:

《Woman's Day》指梅根要求哈里索性去驗DNA,結果就會顯示他並非皇室後代,那他們也就不算背叛皇室,還指哈里並不會不敢,卻被女王伊莉莎白二世阻止,她怕結果出爐會讓皇室難堪,但哈里為了兒子亞契,之後有可能仍然會去做。

按圖回顧更多有關哈里與梅根的新聞:

+ 4 + 4 + 4

對此,專門打臉八卦的網站反駁,英國皇室為何對外界言之鑿鑿哈里的身世有內幕,卻從來沒有懷疑,是因為戴安娜和James Hewitt在哈里出生以後才開始交往。早前出版的皇室專書《兄弟之戰》(Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and Feuds)亦提到,查里斯很明確地告訴過哈里,哈里沒可能不是他的兒子,證據十分明確,根本無可置疑,所以梅根也不會傻到多此一舉,整篇報導應該又是編故事。

王室專家羅伯雷西在《兄弟之戰》中大爆英國王室的秘辛(圖為新書封面)

【相關圖輯】凱特超越英女王成最受歡迎王室成員 梅根粉絲不服氣(點圖放大瀏覽):

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀:

賭王兒何猷君婚前自曝「沒有無限額度卡」 超模妻超直白反應

我們一家人+/來自印尼獲廣播金鐘肯定 異鄉打拚艱辛路

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】