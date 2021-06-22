南非女子自稱誕下10胞胎卻可能是說謊？　她遭送進精神科病房檢查

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-22 22:45

南非一名女子6月初聲稱自己誕下10胞胎，成為網絡熱話，但如今愈來愈多人懷疑她說謊，除了官員稱未能找到出生紀錄，據報就連她的男友也未見過那10個初生嬰兒。南非傳媒6月18日報道，這名女子已被送進約翰內斯堡（Johannesburg）一間醫院的精神科病房，接受醫療團隊檢查。

10胞胎：南非女子西索爾聲稱自己誕下10胞胎。圖為6月10日，一名長者和2名兒童進入西索爾位於滕比薩的家。（AP）

37歲的西索爾（Gosiame Thamara Sithole）聲稱自己是10胞胎的母親後，在南非成為熱話，指她有望刷新健力士世界紀錄，但之後愈來愈多人懷疑這是一場騙局。

她的律師莫庫納（Refiloe Mokoena）表示，西索爾起初拒絕入院接受心理評估，因為她堅決地認為自己心智健全。西索爾後來吩咐律師陪同她前往醫院，醫護人員其後立即將她帶進精神科病房，並表示不會批准西索爾的要求，不會准許律師和心理學家團隊進病房。

西索爾不滿，她批評醫護人員違背她的意願，將她關押在醫院。

A Mum in South Africa gave birth to ten infants at once, smashing a world record. Gosiame Thamara Sithole, a 37-year-old (mother of twins) gave birth to seven boys and three girls via Caesarean section. From Mali, Halima Cisse gave birth to nine nonuplets last month pic.twitter.com/ve0vu66ICP — sabasabaupdates (@sabasabaupdates) June 9, 2021

醫學評估：沒有懷孕

南非《目擊者新聞》（Eyewitness News）6月18日引述消息人士報道，據醫學評估顯示，西索爾沒有懷孕，她身上也沒有由接受剖腹產手術導致的疤痕。當地衛生官員亦說，地區內任何公營和私營醫療設施也沒有10胞胎出生的紀錄。

西索爾的男友托特西（Teboga Tsotetsi，暫譯）被指是10胞胎的父親，但他的家人發聲明表示：「托特西有幾次嘗試探望西索爾，但她均未能透露自己的行蹤以及10胞胎的狀況。」他們質疑10個嬰兒是否真實存在。