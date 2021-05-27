撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-27 07:00

日本有位潮媽生了雙胞胎，誰知孖仔只愛和爸爸玩，讓潮媽非常傷心，於是決心下一胎要生女，可是再次懷上了三胞胎都是兒子！於是潮媽決定將三胞胎囝囝當女生養⋯⋯三位小男生長大了，近況讓網民震驚！

sachina212@IG

日本潮媽Sachina有一對可愛的雙胞胎兒子，可是小男生調皮搗蛋讓Sachina頭痛不已，隨雙胞胎漸漸長大總嚷著要跟爸爸玩，又不肯乖乖陪媽媽行街，讓Sachina有點呷醋，總想著下一胎能懷上女兒，可幫她扮靚靚⋯⋯

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Sachina之後再懷上第二胎，本滿心歡喜希望能懷上女生，可惜醫生卻告知Sachina懷上了三胞胎，而且三個都是男生！Sachina發現三胞胎長得非常秀氣，於是決定將兒子當女兒養，三個小男生留著長髮，可愛的樣子讓人難分是男是女。

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不知道大家還記不記得曾經因為太像《怪獸公司》裡的小妹妹「阿Boo」而爆紅的日本大眼萌娃Ayato（Instagram＠mkspei），當年只有2、3歲的「她」留著長頭髮，所以經常被粉絲誤會是女孩子！最近，他從幼稚園畢業了，媽媽在IG分享近照，原來Ayato明顯長高不少、還剪了一頭清爽短髮，雖然只有6歲但已經能看出是個超級大帥哥，不少姐姐粉絲都快要發狂：「我等你長大！」

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瘋魔全球的大逃殺遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 深受各個年齡層的玩家喜愛，打開YouTube或其他遊戲直播平台，都能看見年紀輕輕的小朋友在鏡頭前全神貫注地打機，專業程度絕對不輸成年人！最近，日本一位年僅7歲的小妹妹被媽媽拍下玩《Fortnite》的影片而在Twitter爆紅，片中她雙手控制鍵盤和滑鼠，盯著不斷快速閃過的遊戲畫面，不論是手速還是技術都是高水平！雖然妹妹的打機技術已經比得上、甚至超越一般成年人玩家，但可愛的模樣仍然讓網民超心軟：「我願意輸給她！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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