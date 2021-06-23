歐國盃｜歐洲足協與英國達成協議　決賽放寬入場限制至6萬人

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-23 11:07

足球賽歐洲國家盃正在舉行。歐洲足協6月22日宣布指已與英國達成協議，讓即將在倫敦溫布萊球場舉行的決賽及準決賽，入座率提升至75%，即容許超過6萬名球迷入場觀戰。

圖為6月22日，英國溫布萊球場，D組英格蘭對捷克。球場有大量空位，可見入場人數限制。（Reuters）

英國在歐洲國家盃期間，承辦3場小組賽、兩場16強賽、兩場準決賽及決賽。其中小組賽只容許兩萬名球迷入場，16強則增至4萬人。

所有入場球迷亦需提供檢查陰性或已完成兩劑疫苗接種的證明。目前海外球迷入境英國後要至少隔離檢疫5天。歐洲足協正爭取英國能豁免VIP人士的隔離檢疫要求，目前仍正磋商細節。

歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）形容這是非常好的消息，指過去18個月教曉大家，無論球場內外，球迷都是比賽非常重要一部分。施費連感謝英國首相約翰遜（Boris Johnson）和政府的相關安排。

不過另一方面，德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，對歐國盃放寬入場限制感憂慮，特別是在英國近日發現的Delta變種病毒（印度變種病毒株）正造成疫情反彈，默克爾希望歐洲足協能作出負責任的決定。