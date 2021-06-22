英國王室︱哈里暴走受訪爆料原因曝光　女王做一件事令他決定還擊

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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在今年3月，接受美國知名清談節目主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問，還大爆王室內幕震撼全球。英媒最近爆料，哈里之所以破天荒願意接受採訪，是因為王室摘掉了他的榮譽軍銜，讓極為看重自己軍旅生涯的哈里暴跳如雷，才決定以此方式報復王室。

據《太陽報》報道，許多人都認為，哈里之所以接受奧花雲費的訪問，是因為不滿父親查理斯王子（Prince Charles）即將頒布的新令，會導致哈里的兒子亞奇（Archie）無法擁有「王子」的頭銜。然而知情人士卻告訴《太陽報》，哈里憤怒的真實原因，實際上是因為王室奪取了他的榮譽軍銜。

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哈里王子是一名退役的陸軍少校，過去在軍隊服役長達10年的他，曾以威爾斯上尉的身份，2次前往阿富汗戰場，是英國近25年來首位在戰區服役的王室成員。知情人士表示，在接受奧花雲費的訪問前，哈里與查理斯有過幾次爭執，但這與亞奇的頭銜無關，真正讓哈里生氣的原因是因為王室打算收回他的榮譽軍銜。

今年2月12日，英女王褫奪了哈里的3個軍銜，讓他非常沮喪。哈里的友人指出，對曾經服役的哈里而言，軍旅生涯是他最重要的事物之一，因此在他的軍銜被奪後，他一直耿耿於懷，而且變得十分情緒化。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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