蘋果停刊｜副社長陳沛敏辭職　同時辭去5間公司董事　周五生效

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-24 00:36

警方國安處上周四（17日）拘捕《蘋果日報》5名董事及高層，《蘋果日報》在周三（23日）深夜報道，當日被捕後獲准保獲的《蘋果日報》副社長陳沛敏在周四（24日）將辭去《蘋果》一切職務，以及5間公司董事職務，周五（25日）生效。

陳沛敏將辭去《蘋果》一切職務，以及5間公司董事職務。(資料圖片/梁鵬威攝)

《蘋果日報》晚上11時許報道，早前被國安處以串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪拘捕，獲保釋的《蘋果日報》副社長陳沛敏表示，明日（24日）將辭去《蘋果日報》一切職務，以及5間公司董事職務（Apple Daily Limited、Apple Daily Printing Limited、Next Media Distribution Limited、Next Mobile Limited、AD Subscription Services Limited），周五（25日）生效，但會協助公司善後工作。

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國安處上周以「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕《蘋果日報》5名董事及高層，當中壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果》總編輯羅偉光上周六（19日）提堂時，在申請保釋曾提出會辭去所有職務，但保釋遭拒。至於獲准保釋的蘋果動新聞平台總監張志偉已於本月21日辭職。

壹傳媒周三發新聞稿，遺憾地宣布《蘋果日報》將不遲於周六（26日）印出最後一份，而其網上網本則不遲於周六晚上11時59分停止運作。《蘋果日報》管理層則於同日下午4時公布，周四出版最後一份實體報紙，網上版亦會於凌晨起停止更新。