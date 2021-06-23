蘋果停刊｜員工氣憤被逼提早結業　8傳媒工會發起周四穿黑衫

撰文： 孔繁栩 勞顯亮 最後更新日期： 2021-06-23 23:10

《蘋果日報》3間相關公司資產被保安局凍結，《蘋果日報》今日（23日）宣布明日（24日，星期四）將出版最後一份，而網上新聞則會於明日凌晨起暫停更新，結束26年歷史。 香港記者協會聯同7個傳媒工會及協會發表聯署聲明，指《蘋果》在政權打壓下被逼停運，對此感憤怒悲痛，呼籲業界明日穿黑衣以示不滿，歡迎全港市民響應。

+ 12 + 12 + 12

香港記者協會、明報職工協會、大專新聞教育工作者聯席、眾新聞工會、香港電台節目製作人員工會、獨立評論人協會、香港攝影記者協會及壹傳媒工會今日晚上表示聯署聲明，「政權打壓下，陪伴港人26年的壹傳媒被逼停運，令香港人失去一間敢言、堅持捍衛真相的傳媒機構。我們憤怒！悲痛！」

聯署同時呼籲業界明日穿黑衣，以示不滿高壓政權摧毀新聞自由，歡迎全港市民響應。

在《蘋果日報》工作三年多的採訪部員工陳先生（左），今日最後一日上班。《蘋果》前記者張先生（右）專程到場與舊同事打氣。（李澤彤攝）

《蘋果》員工：新聞界最黑暗的一日

今晚是《蘋果日報》最後一夜，大批市民及前員工到壹．蘋果大樓外打氣。從事新聞工作十多年、在《蘋果》工作三年多的採訪部員工陳先生，今日最後一日上班。他表示原計劃工作到周五，沒想過要提早結束。他說一直為香港人報道新聞，但《港區國安法》下，情況急轉直下，沒想過公司會如此結束，形容是粗暴惡劣，是新聞界最黑暗的一日，但不知道以後會不會再黑暗。

《蘋果》前記者張先生今日亦回來，為舊同事打氣。他原本答應要撰寫一篇昔日採訪手記，想不到今天要提早交稿，《蘋果》要提早結束。

現場有數十市民到場打氣，大叫「撐蘋果」、「新聞自由不死」等口號。壹．蘋果大樓內，亦有蘋果員工用燈光回應，並大聲叫「多謝」、「行家加油」。

壹傳媒今日發新聞稿，宣布《蘋果日報》將不遲於周六（26日）印出最後一份，而其網上網本則不遲於周六晚上11時59分停止運作。《蘋果日報》管理層則於同日下午4時公布，明日（24日）出版最後一份實體報紙。