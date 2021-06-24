蘋果停刊｜數百支持者冒雨報社大樓外道別　執行總編輯多謝港人

撰文： 孔繁栩 勞顯亮 最後更新日期： 2021-06-24 02:38

「每日一蘋果，無人呃到我。」26年前，《蘋果日報》以此創報口號殺入報界，顛覆傳媒生態。《港區國安法》去年生效，快周一年之際，《蘋果》先後兩次被警隊國安處搜查，壹傳媒創辦人黎智英身陷囹圄，多名董事及高層被捕，3間公司遭保安局凍結資金影響運作，直至周三（23日），《蘋果》決定刊出周四（24日）「最終章」後結束26年歷史。 《蘋果》來到最後一夜，一度下起大雨，數百支持者到將軍澳工業邨《蘋果日報》壹．蘋果大樓外，向大樓揮動手機閃燈，高呼「多謝蘋果」。《蘋果》告別號印刷100萬份，周四凌晨零時「出爐」，即時向大樓外支持者免費派發。執行總編輯林文宗向留守的支持者致謝：「大家明白我哋情況，點解會嚟到呢一步，當然可惜，多謝香港人。」

告別號印100萬份 率先派給報社外支持者

《蘋果》管理層周三下午4時宣布，在完成周四最後一份報紙後會結束營運，網上即時新聞於周四凌晨暫停更新。

數百名支持者傍晚起陸續趕到將軍澳工業邨壹．蘋果大樓外支持，他們冒雨時而揮動閃亮的手機燈、時而高歌叫喊口號，「撐蘋果，撐到底」、「香港人，加油」之聲此起彼落。大樓內有大批員工留守，在露台向支持者揮手，搖曳閃亮的手機，向支持者表達謝意。

《蘋果》最後一份報紙最終午夜前「埋版」，印刷100萬份，首批印好的報章，即向報社外支持者派發。

大批員工在大樓中庭道別。早前被捕後獲保釋的副社長陳沛敏，同時宣布將辭去一切職務，以及5個董事職務，周五生效。

+ 29 + 29 + 29

+ 9 + 9 + 9

執總：點解會嚟到呢一步，當然可惜啦

《蘋果》執行總編輯林文宗在周四凌晨1時許到大樓外向支持者致謝，他表示，在公司3樓見到大樓外有很多人「撐蘋果」，令他十分激動，但一直叫自己要心情平靜，繼續處理工作，所以在完成工作後想多謝香港人。

就《蘋果》日後運作，林文宗指，「大家明白我哋情況，點解會嚟到呢一步，當然可惜啦」。至於員工安排，需待董事局決定，公司又會研究如何處理《蘋果》報道文章。

林又表示，最後一份報章目標印100萬份，但要視乎印冊及發行能否承受，盼一路印，一路派發。