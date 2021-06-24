阿基諾三世逝世｜就南海主權爭議對華興訟　導致中菲關係惡化

撰文： 許懿安 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-24 13:27

6月24日逝世的菲律賓前總統阿基諾三世，生前在任內與美國維持緊密關係之餘，亦將菲律賓與中國由來已久的南中國海主權爭端，置於其外交政策議程的首位。

菲律賓2012年4月10日與中國發生黃岩島事件，它與中國於黃岩島（又名卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）發生對峙。馬尼拉政府2013年1月22日單方面就中菲在南海的有關爭議提出要求仲裁。政府稱此舉為確保在海事爭端上有長久的解決方案。

海牙國際仲裁法庭2016年7月12日對南海仲裁案做出「最終裁決」，判菲律賓「勝訴」，並否定了「九段線」， 它還宣稱中國對南海海域沒「歷史性所有權」。

圖為中國出動大量漁船、執法船控制有爭議的黃岩島（菲律賓稱帕納塔格礁）。（Reuters）

中國的主張

北京稱南海諸島自古以來就是中國領土，中國有權維護自己的主權和正當海洋權益。同時中國堅持通過對話管控分歧，通過談判解決爭議。

中國對南海的立場基於「九段線」。九段線源自中華民國的「十一段線」，今天九段線亦稱之為南海斷續線。

在二戰結束後，民國政府正式在南海進行考察，繪製地圖並頒布十一段線的主權。根據1947年編繪出版的《南海諸島位置圖》，民國政府在南海標出東沙、西沙、中沙和南沙四群島，並在群島的最外緣島礁與鄰國海岸線之間，在標繪一條由十一段斷續線組成的傳統疆域線。

中華人民共和國成立後，十一段線的主權由共產政府繼承。中國之後把北部灣的兩段移除，成為九段線。

中國目前控制中沙及西沙群島，及部份南沙群島島嶼。

儘管仲裁結果沒有迫使中國遵守的約束力，但數個同樣主張與中國在南海有主權爭議的國家在仲裁後發聲、行動也增加，包括越南在內的國家，與中國的關係也出現變化。

被令中菲關係惡化

南海主權爭議令中菲關係急速惡化，現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）上台後向北京示好、表現出與美國拉開距離的態度之後，中菲關係才得以回暖。

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）2018年6月11日曾稱，關於南海爭議的所有事都陷入混亂，因阿基諾三世政府處理不善。

除了洛倫扎納，菲律賓另一政界人物、前總統阿羅約夫人（Gloria Macapagal Arroyo）2020年9月也批評阿基諾三世打斷良好的中菲關係。她在2017年時曾稱，阿基諾三世須就南海局勢不穩，以及中國在南海進行建設負責。