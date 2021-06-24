阿基諾三世逝世｜出生民主革命家庭　跟隨母親腳步成為菲律賓總統

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-24 13:05

菲律賓前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）6月24日逝世，終年61歲。阿基諾三世2010年至2016年擔任總統，他在任期間為菲律賓帶來穩定經濟發展，改善民生，並在打擊貪污上作出貢獻。

圖為1987年8月，馬尼拉。阿基諾三世在前日遭暗殺槍擊，身中五槍但大難不死。（AP）

阿基諾三世1960年2月出生，他的母親是菲律賓前總統，被稱為阿基諾夫人的科拉松（Corazon C. Aquino）。而阿基諾三世的父親是被尊稱為菲律賓民主之父的小阿基諾（Benigno Aquino Jr.）。

阿基諾三世在1981年完成學業後，跟隨家人流亡美國。他的父親在1983年遭暗殺，母親阿基諾夫人決定「代夫從政」，推翻馬可斯（Ferdinand Marcos）的獨裁統治，在1986年成為總統。

阿基諾三世在1985年回國從商。母親成為總統後，阿基諾三世險被舊政府的軍部發動軍事政變暗殺。1987年8月，槍手擊斃阿基諾三世身邊的3名保鏢，槍傷阿基諾三世。阿基諾三世身中5槍但倖免於難，其中一顆子彈仍一直留在他的頸內。

跟隨父母腳步踏足政界

1998年，阿基諾三世改為從政，當選眾議員進入國會。他後連續兩次連任成功，並在2007年因無法再參選連任而轉向參議院，阿基諾三世在選舉中再次獲勝，擔任3年的參議員。

2009年8月，阿基諾三世的母親逝世，外界希望阿基諾三世跟隨母親的腳步的呼聲增高，讓他決定參加2010年總統大選。他曾說：「我承擔為人民繼續抗爭的負責。我接受挑戰帶領這場抗爭。」他最終成功擊敗前總統埃斯特拉達（Joseph Ejercito Estrada），成為菲律賓第15任總統。

圖為2010年2月，馬尼拉。阿基諾三世出席人民力量革命周年紀念。（Reuters）

就任總統積極發展經濟

阿基諾三世上任總統後，致力經濟發展。他在改革稅制的同時打擊漏稅，增加國庫收入。在他的6年任期中，菲律賓經濟曾兩度達到7%的增長，是菲律賓自1970年代以來最大升幅。

阿基諾三世在任期間亦大力打擊貪污，取得一定成績，政府的預算亦因此變得更透明。前總統阿羅約夫人（Gloria Macapagal-Arroyo）因涉嫌選舉舞弊被捕，當時最高法院的首席大法官亦因被發現貪污遭彈劾。

在民生方面，阿基諾三世亦成功打破長期主宰的天主教會教條，通過法律讓學校提供性教育，並為貧困家庭提供免費避孕工具，減緩菲律賓的人口增長過快問題。阿基諾三世同時擴大對貧困家庭的經濟支援，讓他們的兒童能確保升學及基本醫療服務。

在教育方面，阿基諾三世亦拓展了12年教育，普及幼稚園及兩年高中教育，讓菲律賓教育與國際看齊。同時學校亦被允許以當地母語教授部分課程，而非全面英語授課。

圖為2016年6月，馬尼拉總統府。阿基諾三世迎接即將接任的新總統杜特爾特。（Getty）

馬馬薩帕諾衝突與馬尼拉人質事件

阿基諾三世在管治上普遍得到了肯定，但同時亦曾出現爭議。其中最巨大的是馬馬薩帕諾衝突中的行動失敗，及處理馬尼拉人質事件中引起的不滿。

在馬馬薩帕諾衝突中，軍方發起針對激進武裝組職的攻擊行動，但因籌備及執行出錯，導致44名特種部隊人員死亡。事件成為菲律賓歷史上特種人員殉職人數最高的災難，作為行動最高負責人的阿基諾三世飽受國內批評。

而馬尼拉人質事件中，阿基諾三世因其在公開場合上的態度引起香港死難者家屬的強烈不滿。阿基諾三世亦因拒絕就警方行動出錯導致多人遇害向香港道歉，引起港菲關係一度緊張。

阿基諾三世在2016年卸任。卸任總統後阿基諾三世並不活躍，甚少公開露面。不過他曾就新總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）上任後引發的一連串暴力掃毒爭議表態。他每年也會出席參加抗議馬可斯逝世的周年活動，以悼念遭暗殺的父親。

菲律賓傳媒指，阿基諾三世近年健康轉差。他本身是一名重度的吸煙者，據說他一天會抽3包煙。他競選總統時曾指適當時候會戒煙。他當選後，美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）致電祝賀，並以「過來人」身份表示可以提供協助，但他仍戒煙失敗。

2019年，阿基諾三世一度入住深切治療部，但未有公開原因。

2021年6月24日凌晨，阿基諾三世突然被送往醫院，並於清晨離逝，終年61歲。