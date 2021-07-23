東京奧運｜朝鮮成唯一以疫情為由拒絕出賽的國家

日本東京奧運7月23日舉行，全球多國和地區派出隊伍參加，朝鮮成為今屆奧運因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）缺席參賽的國家，其中朝鮮在4月宣布以疫情為由，將不會參加今屆奧運。



畿內亞7月21日臨陣宣布因新冠肺炎疫情再度升溫，取消派出5人代表團參加東京奧運，但法媒則引述接近政府的消息人士稱，畿內亞運動員是因經費問題無法赴日。不過畿內亞後來推翻決定。

圖為4月6日，日本東京建築外懸掛着東京奧運的旗幟。（AP）

朝鮮則4月表示，因為疫情將缺席這次東京奧運，也是自1988年首爾奧運以來首次缺賽。

外界對這次朝鮮缺席參賽有兩種解讀，第一是醫療衛生方面。朝鮮醫療系統脆弱，缺乏藥品物資，面對疫情朝鮮不敢疏於防範。而實際朝鮮自2020年全球疫情爆發至今，一直封鎖包括與中國及俄羅斯相連的邊境，亦嚴格限制其他國家物資進入，防止病毒流入。

如在2020年初，在朝鮮工作的外國使館人員，在疫情爆發後入境朝鮮後必須檢疫隔離1個月，遠較其他國家隔離兩星期至21日長。

因此，當朝鮮在2020年宣布國內「零感染」的時候，因國內消息封鎖而備受質疑，但至今朝鮮亦無發生疫情爆發跡象，可見鎖國式防疫取得成效。面對日本在東奧前不可能撲滅疫情的現實，朝鮮「不敢冒險」不派員參加，以免運動員從日本帶入病毒。

圖為2018年2月，朝鮮參加韓國平昌奧運。朝鮮團隊帶着象徵統一的統一旗幟。（AP）

第二種是政治上的解讀，朝鮮過去拒絕參賽奧運，都是政治上的原因，包括1984年與前蘇聯一同抵制美國洛杉磯奧運。

而朝鮮參加奧運，都會以站在發揮國威的角度，在政治宣傳的同時前往參加。如2016年朝鮮派出30多名選手前往參加巴西里約奧運，獲得兩枚金牌。

因此這次朝鮮缺席東京奧運，很大理由是朝鮮可能認為參加東奧「對朝鮮沒有顯著益處」。這除了是因朝鮮一直不滿日本單方面制裁，亦可能因為即使朝鮮對參賽表現積極，也不能借這次奧運舞台為國家帶來如談判機會等的好處。

至於韓國希望韓朝共同合辦2032年奧運，希望借機推動半島和平能否實現仍是未知數。美朝核談判陷入僵局至今未有進展，新拜登（Joe Biden）政府雖然表示願意繼續與平壤對話，但表明會維持對朝制裁，談判發展並不明朗。