變種病毒︱以色列疫情升　Delta佔70％新病例　或恢復強制戴口罩

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-24 20:06

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續下，Delta變種病毒在多國擴散的問題備受關注，除了英國最新的單日確診數字創2月以來新高外，疫苗接種率更高、逾半人口已完成兩劑施打的以色列，近日同樣因Delta變種病毒而煩惱，當地疫情回升，且70%的新感染病例屬於Delta變種病毒個案，官員表示，若疫情持續，或會恢復強制民眾在室內戴口罩。

新冠肺炎：以色列已展開為12至15歲少年接種疫苗的計劃，圖為一名少女2021年6月21日在特拉維夫施打疫苗（Reuters）

英國：新增確診創2月以來新高

英國6月23日新增逾1.6萬宗確診，為自2月6日以來的新高，住院人數也有所上升，幸死亡人數暫未有上升跡象。

在英國近來新確診的病例中，逾90%個案屬於Delta變種病毒，成為在當地流行的病毒株，且令當地醫護擔心的是，英國至今也累計發現41宗Delta再變種版的「Delta+」變種病毒個案。

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以色列：7成新個案為Delta變種

英國的疫苗計劃進度領先全球多地，按《紐約時報》統計，當地47%人口已完成接種、65%人口接種至少一劑疫苗，，故此當地確診病例回升的問題，尤其受到關注。事實上，疫苗接種率高的以色列，近來同樣因Delta變種病毒而確診個案回升。當地57%人口已經完成接種疫苗，至於已接種至少一劑疫苗的比例為61%。

以色列在6月24日單日新增146宗個案，總理貝內特（Naftali Bennett）形容這是「新爆發」，衞生部官員指出，在近來的新感染個案中，約70%都是Delta變種病毒個案。

或恢復強制室內戴口罩

當地本來已在6月15日撤銷強制民眾在室內戴口罩的禁令，但公共衞生部門負責人奧爾羅伊-普賴斯（Sharon Alroy-Preis）表示，若然看到趨勢是確診個案持續破百，政府無疑將恢復強制在室內戴口罩的措施。

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疫苗減輕出現重症機率

疫苗接種高的地區因Delta變種病毒而疫情回溫，問題備受關注，惟這並非證明疫苗失效，尤其是疫苗的另一重要功能是避免出現重症，即使Delta變種病毒能夠「突破」疫苗，令已接種者受感染，疫苗也起碼能夠減低出現重症的機率。

在新加坡，Delta病毒同樣成為當地的最流行變種新冠病毒，疫情在近來升溫。而根據衞生部長王乙康6月18日公布，自4月11日以來，新加坡有158宗已完成接種新冠疫苗後仍然確診的病例，意味屬「突破式感染」，當中只有2宗個案需要輸氧，且不需要入住深切治療病房，這兩人本身都患有其他疾病。