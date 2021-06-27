加拿大原住民宿校愈多舊生公開被虐經歷：神父夜裏變「畜生」

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-27 04:04

愈來愈多的證據表明，加拿大原住民寄宿學校是大量原住民的「終生夢魘」。不足1個月內，加拿大2間原住民兒童寄宿學校舊址附近被發現大量兒童遺骸以及沒有標記的墳墓，令加拿大和國際社會為之震驚。

加拿大寄宿學校：圖為2021年5月27日，加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校門外，設有紀念牌匾，介紹學校的歷史。加拿大一個原住民組織公布他們6月22日在卑詩省一間印第安人寄宿學校舊址發現215具兒童遺骸，當中有死者離世時年僅3歲。有舊生憶述在這間學校受虐的經歷。（AP）

宿校被指是「集中營」

傑弗里（Nola Jeffrey）是卑詩省（British Columbia）一間專門幫助原住民中心的負責人。她接受加拿大電視網（CTV）訪問時說，最近中心收到愈來愈多來自原住民寄宿學校倖存者的電話，他們表示願意講述自己的遭遇，不再想保持沉默。

她稱：「以前他們被洗腦，認為沒有人會相信他們所說的話。」

傑弗里反對使用「學校」這個詞來形容這些地方，她說，學校是培育人的地方，令人發展天賦的地方，而那些地方根本不是，它們就像集中營，我認為這個詞最為可以解釋這地方。」

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根據當時的法例，原住民兒童會被迫離開家人及社區、入讀寄宿學校。很多人在寄宿學校中受到身體、情緒和性虐待。有調查報告記載曾就讀寄宿學校的15萬名兒童中，部份人的受虐經歷。圖為大約攝於1950年的照片，相中是位於加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校的新教學樓。（Reuters）

遭綁架入學 被虐至失明失聰

隨着兒童遺骸和墳墓被發現，一些倖存者接受當地傳媒採訪，披露更多遭受虐待的細節。

戈登（Fred Gordon）9歲時被綁架到寄宿學校。他憶述：「有一天我和另外兩個孩子在院子玩，一名警察、一名牧師和2名修女走過來，把我從院子裏抓出來，扔進一輛馬車。」

戈登說，他常被學校的修女騷擾。他所在的寄宿學校與一間神學院隔湖相望，神父們也不時到學校來，「白天，我們去上課，一切看起來很正常，但到了晚上，這些畜生就來虐待我們。」由於遭受長期虐待，戈登右耳失聰，左眼失明。

一名曾在坎盧普斯印第安人寄宿學校受虐的舊生麥克勞德稱，曾被人性虐待，他稱自己曾經不想活下去了。他也憶述有同學離開後再沒回來，不知他們是逃走了，還是發生了什麼。圖為大約攝於1970年的照片，相中是位於加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校的主行政樓。（Reuters）

終生身心受創 同學有去無回

倖存者Florence Sparvier說，她去寄宿學校是被迫無奈，因為若不去，父母中就會有一人被關進監獄。她們被迫學習天主教知識，學校「最後讓我們學會不喜歡自己」，這種想法持續迄今。

倖存者Elizabeth Sackaney認為，兩間寄宿學校舊址附近發現的、身份不明的遺骸只是冰山一角。她記得學校附近有一間所謂的醫院，修女和牧師常帶學生過去，但不走地上路，而是走一條地下通道。

馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）倖存者肯尼迪（Barry Kennedy）說，他五歲時到那裏，「經常被人掌摑、拳打腳踢」。他說，那些無名墳墓中可能就有他的同學，因他有朋友晚上與其他人一起被帶走後再也沒回來。

加拿大科韋塞斯第一民族（The Cowessess First Nation）6月24日稱，他們在位於薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校遺址發現發現751個無名塚。

總理杜魯多（Justin Trudeau）6月24日公開承認責任，稱這2個發現是「令人羞恥的提醒」，此外他也要求天主教教宗方濟各親身來加拿大對原住民道歉。涉事學校通常是於1840年代至1990年代期間，由天主教教會代表政府營運的學校。