Delta變種病毒衝擊多國　澳洲擴大封城範圍　印尼延遲開放峇厘島

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-29 16:07

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多地持續，在印度最早發現的Delta變種病毒近來衝擊多國，更是備受關注。澳洲為了對抗變種病毒，6月29日宣布擴大封城範圍，包括主要城市布理斯班（Brisbane）和珀斯（Perth）。印尼也計劃6月30日起推行更嚴格抗疫措施，並宣告延遲向國際遊客重開峇厘島（Bali）。

Delta變種病毒：澳洲悉尼疫情在2021年6月升溫後進入封城狀態，圖為6月29日一間因封城而要關門的餐廳內（Reuters）

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澳洲：擴大封城壓制疫情

澳洲一直屬於確診病例相對不多的地區，但近日受到Delta變種病毒衝擊，令疫情稍有升溫，悉尼（Sydney）2周前有司機在接載外國機組人員後確診感染Delta病毒，成為首宗個案後，如今悉尼累計有150宗確診感染Delta個案。澳洲全國有5個省份都已發現確診Delta個案。

澳洲為了對抗變種病毒，悉尼、達爾文（Darwin）之前已進入封城範圍，至6月29日再擴大範圍，包括布理斯班所在的昆士蘭省（Queens）封城3天，珀斯所在的西澳省（Western Australia）則會封城3天。升級的抗疫措施影響當地逾2000萬人，佔總體人口80%。

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印尼：單日新增2萬確診

《海峽時報》6月29日引述印尼官員報道，印尼計劃自6月30日起推行更嚴格的抗疫措施，以應對因Delta而升溫的新冠疫情。報道指，新措施或要求所有屬於非必要行業的僱員在家工作，以及禁止餐廳堂食。

印尼旅遊部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）6月28日向路透社表示，國家本來目標在7月底、8月初向國際遊客重開峇厘島，但如今考慮到疫情升溫，決定推遲計劃。

印尼在6月28日單日新增20,694宗確診個案，累計確診升至近213.6萬宗，單日增加423人死亡，累計染疫死亡人數血至57,561人。