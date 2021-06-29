一分鐘看世界｜中俄峰會、Delta埋身擊、阿姆斯特丹婉謝「他們」

今天是6月29日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
中俄領袖會談
中國國家主席習近平與俄羅斯普京6月28日進行視像會晤，除宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延長，普京稱中俄關係是國家間合作的典範。雙方強調也反對打着「民主」和「人權」幌子干涉別國內政，反對搞單邊強制性制裁。（點擊了解更多）
Delta傳染力強
傳染性強的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變異株入侵至少85國。日本超級電腦模擬Delta傳播模式後發現，過去人類定義的1米社交距離，恐還無法降低感染風險。中國專家鍾南山也說，和發病前4天的確診病患接觸過的，現在都得列為「密切接觸者」……（點擊了解更多）
旅遊業轉型
這一年新冠肺炎疫情是一個難得的機會，給予荷蘭阿姆斯特丹一次嘗試「沒有旅客」的實驗機會。之後似乎當地政府和部分居民都很滿意結果，稱會在封鎖措施陸續解封後，繼續對專程來阿姆斯特丹「買醉」、吸毒和舉行狂歡派對的嘈吵遊客「說不」，但這會否打擊市內興盛蓬勃的旅遊業？（點擊了解更多）
美加熱浪
加拿大西部和美國太平洋西北地區熱浪來襲，以卑詩省為例氣溫升至高達攝氏46.6度，打破大薩斯喀徹溫省1937年7月攝氏45度的紀錄。氣象學家稱，除了地理位置，也跟「熱蓋現象」有關……（點擊了解更多）
圖為6月15日，美國鳳凰城錄得攝氏46度高溫，一名途人拿着瓶裝水，走過救世軍設立的供水站。（AP）
邁阿密塌樓
美國佛羅里達州邁阿密-戴德縣瑟夫賽德鎮一棟海濱住宅大樓6月24日局部倒塌，造成最少9人死亡。截至27日，仍有152人失蹤，但救援黃金72小時已過，救援人員找到生還者的機會渺茫。有工程師認為，大樓是從這裏開始崩塌的……（點擊了解更多）
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