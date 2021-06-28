Delta變種病毒｜2米社交距離仍有10%感染率　發病前4天屬密切接觸

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-28 17:37

Delta變種肆虐全球至少85國，而且極有可能未來的主要病毒株！日本超級電腦模擬Delta變種的傳播模式後發現，過去人類定義的1公尺社交距離，恐怕還無法降低Delta變種的感染風險。大陸防疫專家鍾南山也說，和發病前四天的確診病患接觸過的，現在都得列為「密切接觸者」。

▼▼▼Delta變種病毒點解咁可怕？▼▼▼

Delta變種病毒有多可怕？至少，我們對「密切接觸者」的定義可能不再適用。 大陸防疫專家鍾南山：「在同一個空間，同一個單位，同一座建築，同一棟樓，發病前四天，這些相處的跟這些病人都是密切接觸的。」

過去的密切接觸者定義是發病前2天，跟病人相處的家人以及同辦公室的員工，甚至一公尺內有共同吃飯開會等行為，叫做密切接觸者；但面對Delta變種，這些都得重新定義，因為它更毒、傳播力也更強。

鍾南山：「它在身體裏面，病毒的載量比這個以前的普通株要高10倍，在傳播的早期有的說7天多，有的說是10天之內有5代的傳播，就有5代那不得了。」

鍾南山說Delta的傳播系數達4.04至5，也就是說1人傳4人、4人傳16人、16人傳64人，不想感染Delta變種，社交距離恐怕也得拉長到2.5公尺，比較最保險。

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「日本理化學研究所使用超級電腦富岳，就Delta毒株進行一項模擬實驗。」 超級電腦先從一般未戴口罩及戴上口罩咳嗽，噴出的飛沫模擬，以及室內空間有沒有吊扇，飛沫噴出的差異，就連燒肉店內有沒有打開排煙設施都進行計算，也特別針對Delta變種估算染疫狀況。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔：「想要降低被傳染的可能，至少得保持2公尺左右的距離。」

和傳統新冠病毒株，社交距離建議保持1公尺相比，Delta變種的建議是保持2公尺以上。但專家警告，即使相隔2公尺，也只是降低感染風險，不等於不會染疫。

神戶大學教授：「印度Delta毒株，就算拉開2公尺距離，也會有10%的機率被傳染。」

超級電腦也計算交談時間與感染風險關係，結果顯示Delta變種跟原始病毒株相比，只需一半的時間，大約27分鐘就可能受到感染。專家建議隨時保持適當社交距離，減少和朋友見面的機會，別心存僥倖讓Delta變種有機可乘。

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