金正恩為何瘦一圈？　韓媒：在親信懇請下減肥

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-30 22:11

朝鮮領導人金正恩近來明顯變瘦，韓媒6月29日引述消息人士報道，金正恩是在親信的懇請下減肥，又指他之前因過於肥胖而身體健康狀況惡化。

韓國《朝鮮日報》6月29日報道，據消息人士稱，金正恩消瘦不少，實則是在親信懇請下，用一個月時間減肥的結果。外界估計金正恩體重減輕至少10公斤。

金正恩在6月主持會議的畫面（點擊大圖瀏覽）：

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報道指，據對朝消息人士稱，金正恩近年體重不斷增加，説話都會氣喘，雖然只是30多歲，但已出現中老年人才有的成人病症狀，令當地漸出現擔憂金正恩健康的聲音。

消息人士指，4月時有抗日遊擊隊家屬去信金正恩，建議他減重與休息，並稱「元帥的健康是祖國和人民最大的心願」。

韓媒指金正恩（中）是在李炳哲（右）等親信的懇求下減肥，圖為2020年10月金正恩出席朝鮮勞動黨75周年閱兵式（朝中社）

報道稱，金正恩一開始拒絕，認為「都沒能為人民做點什麼，怎麼能休息呢？」但之後在勞動黨常務委員李炳哲（又譯李炳鐵）等親信再次懇求後，金正恩接受提議。他之後在某地方停留一個月時間進行體重管理，時隔一個月後，體重出現很大變化，令幹部們都吃驚。

朝鮮中央電視台之前在6月25日播出當地居民的訪問，受訪者對金正恩較以前變瘦一事表達關注，有受訪者說看到金正恩變瘦，民眾都感到極爲傷心，所有人都稱他們為此流淚。