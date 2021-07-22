東京奧運｜無外國遊客觀賽　大量紀念品賣不出變垃圾？

刻有東京奧運的徽章、穿着標記東奧矩形組合圖案「組市松紋」衣服的晴天娃娃、吉祥物未來永遠郎和染井吉的公仔，這些都是東奧販售的官方紀念品之一。但因疫情關係東奧不設外國入場觀眾，國內觀眾人數亦受到限制，這些已大量製造的紀念品能否賣出成為問題。有生產商表示，已準備好全部丟進垃圾筒。



圖為2020年8月，東京新宿一間東奧紀念品專賣部。隨着東奧禁止外國遊客觀賽，大量紀念品面臨賣不出的境況。（Reuters）

東京奧運與國際奧委會簽署合約，生產官方紀念品的企業約有90間。日本朝日出版社的AERA Dot訪問了多間售賣官方紀念品的生產商，有生產商表示情況非常不樂觀。

「公司製造了數萬件紀念精品，（現在情況）若能賣出當初目標的三分之一已經萬萬歲了。不過現時沒有外國遊客，國內又有那麼多反對奧運聲音，要賣出三之一都很困難吧。」

「細節我沒辦法告訴你，但我們已做好覺悟，把大量賣不出的紀念品當垃圾丟進垃圾筒的了。這次肯定大虧本。」

下達「緘口令」大都不願發聲

不過有更多的生產商是以「未取得奧組委許可」的關係，拒絕受訪。報道指出，這似乎是東京奧組委下達了「緘口令」，不容許生產商對外說明狀況。

報道引述另一間願意受訪的生產商，表示奧組委的確曾要求生產商不要對外公開紀念品的銷售情況。

「但這狀況要隱瞞也是隱瞞不了的吧。還真的完全賣不出，太糟糕了，再這樣下去要拋棄數萬件貨品也不出奇。」

根據規定，售賣紀念品需向奧組委繳付每件紀念品定價的5%至7%作為版權使用費。不過收費並非按售賣多少，而是按製造多少收取。意味已收取的版權費只要奧組委不作補貼，大部分的生產商都會出現虧損。

另有生產商表示，即使無可避免要把賣剩的紀念品丟棄，但怎樣也希望能減少損失。生產商希望奧組委能夠在東京奧運結束後，給予他們繼續宣傳或減價售賣的機會。