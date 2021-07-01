新冠肺炎︱新加坡承認「清零」困難　未來新常態下會調整抗疫措施

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-01 17:13

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球多國持續，其中新加坡的抗疫方式受到關注。當地政府近日承認「清零」有一定困難，表明新冠肺炎可能會一直存留在周圍，但強調仍可能做到與疫症共處，如常生活。 當地官員稱關鍵是接種疫苗，並指在未來的「新常態」下，政府的應對措施會與現在大為不同，例如患者可能在家中康復、或者不必再大規模追蹤密切接種者及隔離等。官員指新加坡目前處於新常態前的過渡階段。

新加坡抗疫跨部門工作小組聯合主席顏金勇、黃循財和王乙康6月24日在《聯合早報》撰寫《與冠病共處 如常生活》一文，當中講述新加坡的未來抗疫策略，以及描述政府預計的「疫後新常態」，引來關注。

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「零確診」有一定困難

文章談到Delta變種病毒傳染力高，令新加坡「清零」有一定困難，與其追求零確診，新加坡會選擇採取積極的篩檢策略，擴大追蹤範圍、找出密切接觸者及隔離等，把形成大型感染群的風險降到最低。內容稱，壞消息是新冠肺炎可能會一直「存留在我們的周圍」，好消息是與新冠肺炎共處、且如常生活，是可能的事。

文章指，新加坡政府的任務包括安排更多民眾接種疫苗、繼續展開檢測和篩查工作、掌握有效的治療疫症方法等。不過到了未來，隨着有長期的疫苗接種計劃、更全面的檢測及有效治療方法，意味在不久將來，應對措施可能與現時大不相同。

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談「新常態」五個特點

根據文章描繪未來「新常態」的五個特點，首先是患者可以在家中康復，原因是已接種疫苗的患者會出現較輕微症狀，而患者家人也因接種了疫苗，令傳播風險降低。

其次是新加坡或許不必再大規模追蹤密切接觸者及把民眾隔離，民眾可以定期用簡易方式自行檢測，然後決定自我隔離。

第三是新加坡將不再着重監測每天患病人數，繼而把焦點放在有多少重症、多少人在深切治療病房等。據《海峽時報》指，新加坡衞生部未來將不再公布社區病例的詳情。

第四點是新加坡可以逐步放寬安全管理措施，恢復大型的聚會和活動。而第五點是新加坡民眾將可以再次出國旅遊，至少到那些疫情受控的地方。

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高官：正處於過渡階段

抗疫跨部門工作小組聯合主席之一的黃循財6月29日出席活動時強調，新加坡是開放型小經濟體，須安全地與世界重新連接，但也必須等到達致足夠的疫苗接種率，才能實現。他稱在步入新常態前，新加坡正處於過渡階段。