邁阿密塌樓｜救援人員憂慮安全而暫停搜索　拜登慰問死難者家屬

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-02 01:07

美國佛羅里達州（Florida）邁阿密瑟夫賽德鎮（Surfside）海濱住宅大樓倒塌事件，至今已經發生超過一週，總統拜登（Joe Biden）7月1日到當地慰問死難者家屬。不過塌樓現場餘下結構可能不穩，因此當局暫停搜救工作。

拜登抵達邁阿密（Miami）後，先聽取州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等當地官員的簡報，拜登表示聯邦政府會提供一切援助，並預計負擔一切所需費用。他強調這是關乎生死的事情，因此政府不會離大家而去。

美國總統拜登7月1日抵達邁阿密，與當地官員及救援人員會面。（Reuters）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）6月30日稱，拜登會與死難者家屬會面，並確保到塌樓現場視察時，不會影響救援人員的工作。

邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）則表示，當局憂慮現場瓦礫的搖動可能導致大樓餘下部分倒塌，因此在凌晨2時暫停搜救工作，直到證實現場安全才恢復，但目前未知實際時間表。

邁阿密沿海住宅大樓倒塌事件發生超過一週，當局憂慮樓宇其餘部份可能倒塌，因此在7月1日凌晨暫停搜索生還者工作。（AP）

救援部門稱不會放棄尋找生還者，但除了安全問題，當地可能在5日遭受熱帶風暴吹襲，增加援救工作難度。

截至6月30日，塌樓事件造成最少18人喪生，當中包括2名小童，另外有大約145人仍然下落不明。