全球百多國就最低企業稅15%達成共識　愛爾蘭及韓國暫不支持

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-02 02:04

經濟合作暨發展組織（OECD）7月1日宣布，大部分參與更改向跨國企業徵稅制度談判的國家，就訂立最低企業稅15%的計劃達成共識。不過愛爾蘭及韓國等國家則表明暫時不會支持方案。

OECD的聲明指，佔全球本地生產總值（GDP）超過90%的130個國家同意設立全球最低企業稅率15%的計劃，並訂立規定，要求利潤超過1000億美元的大型跨國企業需要向利潤來源的國家交稅。聲明提到，新措施可以為全球每年的稅收增加大約1500億美元。

美國總統拜登（Joe Biden）透過聲明表示，大型跨國企業無法再於在低稅率的國家逃避在美國或其他國家所賺到的利潤，企圖推低稅率。英國及德國財長都歡迎有關決定，形容是全球稅制的一大突破。

參與的國家需要在10月底之前就技術細節取得共識，務求趕及在2023年正式實施。不過包括愛爾蘭、韓國、愛沙尼亞及匈牙利等9個國家就沒有簽署聯合聲明。其中愛爾蘭財長杜諾赫（Paschal Donohoe）指出，都柏林政府普遍支持協議內容，但目前對稅率定於最少15%有保留，他重申會繼續尋找一個愛爾蘭可以接受的方案。

美國財長耶倫6月5日於英國倫敦出席七國集團財長會議，設立全球最低企業稅成為重點議題。（Reuters）

什麼是全球最低企業稅？

一些跨國企業不論公司的銷售在哪裏發生，都將利潤，以及稅收收入轉移至低稅率的國家，很多主要經濟體都在想辦法阻止這些行為。

來自無形來源的收入如藥物專利、軟件以及知識財產的版稅，已愈來愈多被轉移至一些低率的司法轄區，讓那些公司避免在原本的國家付重稅。

G7財長達成的協議，將為一個現有的、更廣泛的行動供給力量。經濟與合作發展組織（OECD）多年來已在就跨國數碼服務徵稅的規範、遏制稅基侵蝕，以及全球最低企業稅，與140個國家協調並進行談判。

OECD及二十國集團（G20）希望在2021年中達成共識。

就全球最低企業稅稅率進行談判技術上是較簡單以及爭議較少，而如果已達致廣泛共識，對於那些低稅的國家來說，就更難嘗試阻止協議。