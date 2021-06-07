外媒：全球企業稅設定正確　能否順利推行仍言之尚早

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-06-07 16:51

七國集團（G7）6月5日就全球企業稅率設定最低為15%達成協議，外國傳媒普遍認為這是正確的一步，但要真正實行並達到原本目的，未來阻力仍然不少。

衛報：設定新稅率是正確方向 但路仍遙遠

G7訂立15%全球企業稅率是國家之間重要的合作原則，恢復對全球商業精英活動的政治控制感，是在徵稅方面一個真正進步的行動。雖然方向正確，但是否能夠讓跨國企業付足應繳稅金的路途依然遙遠。

評論指出魔鬼在細節，15%企業稅率其實與愛爾蘭和瑞士等國目前設定的低企業稅率相差不大，也與美國總統拜登（Joe Biden） 最初要求的21%稅率相差甚遠。

G7財長會：圖為6月4日，英國財相辛偉誠（後排左二）與美國財長耶倫（後排右二）一同在倫敦蘭開斯特府出席G7財長會。（AP）

華爾街日報：多國政府行動前料觀望美國如何實行

各國政府料會觀望其他國家的反應和做法，尤其是意見分歧的美國國會將如何實行15%企業稅率。在議會制國家，政府可以迅速兌現承諾，將其轉化為當地法規。但在美國，眾議院民主黨僅佔輕微多數議席，加上參議院兩黨議席平分、反對徵稅的共和黨人和國會程序出現障礙，均令表決通過變得複雜。

其他國家可能不願意在沒有看到美國國會首先採取行動的情況下更改本土法律，或是取消對美國科技公司徵收稅項。

金融時報：是改變遊戲規則的機會

G7提倡的企業稅改革模式並非完美，惟已較現時的稅制為佳。而當中的關鍵是，改變徵稅原則，不論跨國企業在哪裏銷售商品及服務，以及在哪兒設立分公司，各國都能夠向這些企業徵稅。未來有望在此基礎上建立更多。