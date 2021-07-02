英國稱不會逃避對香港人歷史責任　中國：殖民統治早已結束

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香港國安法實施一周年，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）稱，「英國不會逃避對香港民眾的歷史責任」。中國駐英國大使館發言人回應稱，「英方對香港的殖民統治早已結束」。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）6月30日在推特（Twitter）發文，稱「英國不會逃避對香港民眾的歷史責任」。

藍韜文在推文中稱，「今天（6月30日）是香港實施國家安全法一周年。從那以後，我們看到這項立法被用來系統地踐踏權利和自由，而不是保護公共安全。北京的這些行為繼續違反（中英）聯合聲明。」

「明天（7月1日）是香港回歸24周年。它（香港）的繁榮和生活方式依賴於對基本自由和法治的尊重。英國對香港問題不會視而不見，更不會逃避對香港人民的歷史責任。」

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2020年6月30日，香港民眾舉行集會慶祝香港國安法通過，舉着中國國旗。（AP）

對於藍韜文發表上述涉港言論，中國駐英國大使館發言人做出回應。

發言人強調，英方官員所發的Twitter推文罔顧事實、顛倒是非，蓄意詆譭香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，也是對國際關係基本準則的踐踏。中方強烈不滿，堅決反對。

發言人表示，「香港回歸中國24年來，香港民眾依法享有的權利自由是前所未有的。反觀英方對香港長達156年殖民統治時期，香港民眾哪有什麼權利自由？英方官員不去好好反省那段歷史，反而對中方橫加指責，這是典型的虛偽和雙重標準。」

發言人指出，英方無視國安法推動香港由亂及治的事實，一再惡意抹黑，這隻能進一步暴露推特炮製者的不良用心。

發言人最後重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。英方對香港的殖民統治早已結束，無權利用任何藉口干預香港事務。

「中方再次敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，避免在錯誤道路上越走越遠。」

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