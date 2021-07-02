英國稱不會逃避對香港人歷史責任　中國：殖民統治早已結束

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-02 11:48

香港國安法實施一周年，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）稱，「英國不會逃避對香港民眾的歷史責任」。中國駐英國大使館發言人回應稱，「英方對香港的殖民統治早已結束」。

2/2) Tomorrow marks 24 years since the handover of Hong Kong. Its prosperity and way of life rely on the respect for fundamental freedoms and the rule of law. The UK will not look the other way on Hong Kong and we will not duck our historic responsibilities to its people. — Dominic Raab (@DominicRaab) June 30, 2021

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）6月30日在推特（Twitter）發文，稱「英國不會逃避對香港民眾的歷史責任」。

藍韜文在推文中稱，「今天（6月30日）是香港實施國家安全法一周年。從那以後，我們看到這項立法被用來系統地踐踏權利和自由，而不是保護公共安全。北京的這些行為繼續違反（中英）聯合聲明。」

「明天（7月1日）是香港回歸24周年。它（香港）的繁榮和生活方式依賴於對基本自由和法治的尊重。英國對香港問題不會視而不見，更不會逃避對香港人民的歷史責任。」

2020年6月30日，香港民眾舉行集會慶祝香港國安法通過，舉着中國國旗。（AP）

對於藍韜文發表上述涉港言論，中國駐英國大使館發言人做出回應。

發言人強調，英方官員所發的Twitter推文罔顧事實、顛倒是非，蓄意詆譭香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，也是對國際關係基本準則的踐踏。中方強烈不滿，堅決反對。

發言人表示，「香港回歸中國24年來，香港民眾依法享有的權利自由是前所未有的。反觀英方對香港長達156年殖民統治時期，香港民眾哪有什麼權利自由？英方官員不去好好反省那段歷史，反而對中方橫加指責，這是典型的虛偽和雙重標準。」

發言人指出，英方無視國安法推動香港由亂及治的事實，一再惡意抹黑，這隻能進一步暴露推特炮製者的不良用心。

發言人最後重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。英方對香港的殖民統治早已結束，無權利用任何藉口干預香港事務。

「中方再次敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，避免在錯誤道路上越走越遠。」