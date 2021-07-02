東京奧運｜日本首相菅義偉：賽事有可能空場舉辦

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-02 16:48

日本首相菅義偉1日關於東京奧運會和殘奧會接待觀眾入場，稱慮及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情再度擴大，再次強調「我明確說了空場也有可能」。

日本共同網7月2日稱，在10個實行「防止蔓延等重點措施」至11日的都道府縣的中，包括東京在內首都圈4都縣延長的可能性較大。政府內部也有方案稱，倘重點措施延長，就把觀眾人數上限減半至5,000人。

東京奧組委等對於原定6日的門票再次抽籤，已開始探討延後發布結果。

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菅義偉就7月11日到期的重點措施稱，將在下週決定。他身邊的人表明看法稱：「若目前的感染狀況持續下去，東京等的（措施）延長不可避免。」

當菅義偉被媒體問及是否會配合措施，延後就空場辦賽做出判斷時，菅義偉僅稱接納觀眾的方式將在政府、奧組委、國際奧委會（IOC）等的五方磋商上決定，共同網稱，這流露出他對於讓觀眾入場的執着。

根據目前的政府方針，「防止蔓延等重點措施」生效地區大型活動允許的上限是「場館容納人數的50%以內，並且最多5,000人」。倘「防止蔓延等重點措施」延長，最多一萬人的奧運觀眾人數改為最多5,000人，那麼奧運會仍可接納觀眾入場。政府考慮將入場人數減至最多5,000人，並與奧組委協調延後公布抽籤結果。