新加坡防疫限制放寬　惟接種中國科興疫苗者仍須檢測

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-02 17:49

新加坡對於經全國疫苗接種計劃完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗人士放寬防疫措施，包括可參加大型活動，但不包括接種中國科興疫苗者。

衞生部6月30日發聲明稱，所有醫生都須跟病人說，通過「特別採用程序」（Special Access Route，SAR）接種新冠疫苗的人，不會跟那些經全國疫苗接種計劃注射疫苗的人獲同等待遇。他們仍須在參加活動前做檢測。

新加坡6月14日起，從「高警戒解封第2階段」逐步重返「高警戒解封第3階段」。政府14日起分兩階段放寬防疫措施，第1階段包括社交聚會人數限制，由僅限2人，放寬至最多5人。大型活動（電影院、會展活動、現場表演活動及運動賽事等）人數限制放寬至250人等，但所有參與者須事前接受檢測；若沒事前接受檢測，人數最多50人。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為6月18日新加坡一間診所門口張貼告示稱，已停止接種科興疫苗的報名登記。（Reuters）

新加坡民眾6月18日起可接種中國科興生物（Sinovac Biotech）研發的新冠疫苗。但它尚未被納入新加坡的全國疫苗接種計劃。政府稱，待對方提交關鍵的數據後，才會把疫苗納入計劃。

世界衛生組織（WHO）6月初批准科興疫苗作緊急使用用途後，新加坡政府同意境內的私營醫療機構可透過SAR使用科興疫苗。

新加坡私營醫療機構獲准18日起為民眾接種科興疫苗，一些人18日當天就趕往私營診所接種，當中部份是中國人，他們認為注射中國製疫苗有利於他們回國後無需隔離。