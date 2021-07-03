維珍銀河VS藍色起源：不讓馬斯克專美　富豪太空競賽啟航

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-03 14:28

維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）計劃7月11日出發到太空，搶先藍色起源公司（Blue Origin）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）啟航。這場億萬富豪之間的太空競賽進行得如火如荼，兩位白手興家的富豪都沒有讓太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）專美。

上個世紀的太空競賽是美國和蘇聯兩個霸主的舞台，到了今個世紀中國急起直追從後趕上。不過太空探索已經不是政府的專屬領域，不一樣的太空競賽隨之掀起。

憑電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）成為全球首富的貝索斯可謂「百足咁多爪」，連征服無垠的太空都是他的目標。他7月20日將啟程前往太空，同行的還有弟弟馬克（Mark Bezos）、繳付了2,800萬投得這躺旅程的中標者以及特別獲邀的82歲女飛行員芬克（Wally Funk）。

不知道是有心還是無意，布蘭森突然安排搶先貝索斯九日出發。不過他只是輕描淡寫，稱「我們其中一位較另外一位早幾日出發真的沒什麼大不了。」跟他同行的都是公司的高層，例如是首席太空人教練摩西（Beth Moses）。

圖為2019年10月28日，維珍銀河公司創辦人布蘭森於公司首次公開招股前於紐約證券交易所外面準備合照。（AP）

維珍銀河和藍色起源同樣計劃將遊客送到太空邊緣，進行一場次軌道太空飛行。他們將到達距離地球80至100公里的高空，並且經歷數分鐘的無重狀態。這場太空旅行跟太空探索技術的做法不同。後者已經有能力將乘客送到軌道飛行，歷時較長，例如送到國際太空站。

所謂「殊途同歸」，維珍銀河和藍色起源選擇了用不同的方式展開太空飛行。藍色起源將會利用「新謝潑德」火箭（New Shepard）將太空艙送到太空。至於維珍銀河則使用母艦機「白色騎士二號」（White Knight Two）將太空飛機「太空船二號」（SpaceShipTwo）帶到高空，太空飛機其後將分離，火箭引擎啟動將飛機推進到太空，最後滑落回到地球。

當太空艙飛越卡門線（Kármán line），人就真正進入太空。卡門線是以匈牙利裔美國航天工程師馮卡門（Theodore von Kármán）命名，指的是地球大氣層和外太空之間的想像出來的邊界。雖然不同航天機構對卡門線實際高度有不同標準，但普遍認為太約是距離海平面100公里。藍色起源計劃飛越卡門線，感受約三分鐘的無重狀態。維珍銀河未有公布實際預期高度，但上次載人飛行未達卡門線，《紐約時報》報道稱無重狀態將持續約四分鐘。

如果一切順利，這將會是藍色起源首次載人到太空。維珍銀河早前已經成功進行三次太空飛行，其中5月一次載有兩名機師。維珍銀河也已經獲得聯邦航空局許可，未來可以進行商務太空飛行；藍色起源則未有相關計劃。

圖為2019年5月9日，藍色起源公司創辦人貝索斯於華盛頓出席活動，公布公司的探月着陸器火箭「藍色月亮」。（Reuters）

馬斯克還未計劃親自到太空走一躺，但他的公司於太空探索的發展已經較同行成熟。太空探索技術的火箭較大，9月甚至將送平民到太空進行軌道飛行。公司還成功爭取到不少的聯邦政府合約，例如獲美國太空總署（NASA）挑選建造着陸器，帶太空人前往月球表面。

1969年，美國發射阿波羅11號（Apollo 11）登陸月球，載着三名太空人執行登月計劃，太空人岩士唐（Neil Armstrong）和奧爾德林（Buzz Aldrin）為人類踏出一大步，成為首批登陸月球表面的人類，標誌太空任務的重要里程碑。這個的畫面深深刻於當年分別只有5歲和19歲的貝索斯和布蘭森的腦海，成為他們的太空夢。逾半世紀後，受到前人啟發的他們將開創新時代，接力往太空進發。