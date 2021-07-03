東京奧運｜國際奧委員會放寬規定　容許選手賽前有限度示威

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-03 05:02

東京奧運舉行在即，國際奧委會（IOC）7月2日更新指引，容許選手在比賽場上作出示威手勢。

IOC的新指引提到，選手在離開等候區或在大會介紹隊伍的時間，可以擺出手勢，但不應影響其他選手的集中或備戰，以及在奏國歌時展示橫額或展示手勢。指引亦指出，選手的手勢假如直接或間接地針對特定人士、國家或組織，將面臨紀律處分。

「黑人的命都是命」運動成為全球焦點，不少運動員都積極表態支持。圖為2021年6月29日，英格蘭對德國的歐洲國家盃十六強賽前夕，兩隊球員賽前都單膝下跪，象徵爭取種族平等。（Reuters）

IOC運動員委員會曾在2020年1月重申加強執行奧林匹克憲章第50條，即禁止在奧運場地、場館或其他地方進行形式的示威或政治、宗教或種族宣傳。不過在同年5月發生美國非裔黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被殺事件、形成「黑人的命都是命」（Black Lives Matter）運動後，不少人及運動員組織認為該規則過時，IOC其後承諾審視內容。

當局其後容許運動員可以穿上印有「和平」、「尊重」、「團結」、「包容」及「平等」字樣的服飾，惟「黑人的命都是命」等標語則禁止展示。

IOC的新指引只限於東京奧運，而明年2月在北京舉行的冬季奧運則很大機會不受影響。