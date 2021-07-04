烏克蘭與北京簽署合作協定　中國商務部發表聲明

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-04 15:50

中國商務部7月3日證實，中國與烏克蘭簽署政府間深化基礎設施建設領域合作協定。在這之前，烏克蘭政府決定將中國企業收購的航空發動機製造商馬達西奇（Motor Sich）國有化，引發外界關注。

中國商務部網站7月3日消息顯示，中國商務部部長王文濤6月30日與烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫分別代表兩國政府簽署了《中華人民共和國政府和烏克蘭政府關於深化基礎設施建設領域合作的協定》。

根據協定內容，中烏雙方鼓勵兩國企業和金融機構在道路、橋樑、軌道交通等領域積極開展合作，推動構建兩國更加緊密的經濟聯繫，並將為實施合作項目提供必要幫助和支持。

中國商務部公開消息還提到，烏克蘭政府正在實施「大型基建」倡議，積極推動交通、電力等領域基礎設施升級改造。中國企業在烏承包工程市場新簽合同額已連續兩年超過20億美元，中烏基礎設施領域合作富有潛力，前景廣闊。

2021年3月12日，中國外交部發言人趙立堅要求妥善解決馬達西奇問題，並要求烏克蘭維護中方企業和投資者合法權益。（Reuters）

在這之前，中國企業收購馬達西奇公司遭拒絕後，2020年12月7日對烏克蘭政府提起國際仲裁，要求賠償35億美元。隨後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2021年1月29日批准對中國公民和四家公司實施制裁。

烏克蘭MIND.UA網站引述一位馬達西奇前高管的話稱，澤連斯基建議土耳其投資者收購馬達西奇公司50%的股份，這意味着烏方決定將中國投資者持有的馬達西奇公司股份出售給土耳其。

另據俄羅斯《歐亞日報》透露，澤連斯基是在4月10日出訪土耳其時向土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）提出上述建議的，雖然有關消息尚未獲得官方證實，但是有可以相信的理由。