將中國留學生比作狗　美國使館簽證處言論惹眾怒

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-06 12:30

美國使館簽證處在微博發布「美國駐華大使館的學生簽證申請服務分階段恢復」的貼文，引發輿論爭議。因為它除了通知部分外，還附帶一個影片以及一個不恰當的比喻。

美國使館簽證處在微博5月5日上載影片，片中一隻寵物狗從狗窩處的柵欄向外艱難攀爬，小腿蹬了半分鐘才爬出。附近以下一句：「春暖花開，你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？」

隨後，「美國使館簽證處把留學生比喻成狗」的話題在微博上迅速出現。

對此，有網友認為該微博侮辱性極強。「把中國留學生比喻成狗，按照美國的標準，這肯定屬於種族歧視了！」

也有網友認為這可能是出於文化差異，「狗」在美國文化中並非都是貶義。但既然在中國發文，就應該先研究一下中國文化，否則很不合適。

中國觀察者網就此評論稱，無論如何，「美國使館簽證處」作為面向中國人的機構、在中國發文，就應該先研究一下中國文化。否則不管是什麼原因而忽視了這種文化差異造成「誤會」，都存在無可推脱的責任！再者，它在微博發文理應需要層層審批，難道真的沒人發現「狗」在中文語義下有貶義嘛？

隨着輿論發酵，美國使館簽證處最終將那一則微博刪除，《環球時報》總編輯胡錫進則評價稱，「太逗了，帝國主義看大事不妙，就這樣夾着尾巴逃跑了。」

美國拜登（Joe Biden）政府4月27日表示，自8月1日起，中國、伊朗、巴西和南非持有F-1（學術性項目）、M-1（職業性項目）簽證的學生，在開學前30天內可以乘直飛航班入境美國。這就意味着前任特朗普（Donald Trump）政府2020年1月對中國等國部分留學生施行的赴美禁令得以解除。

之前美國的規定是在入境美國前14天內，到過南非、英國、巴西、愛爾蘭及26個神根國家、中國的外國旅客將被禁止入境。如果要入境，需要通過第三國轉機並停留14天以上才能入美。新的規定公布後，中國留學生可以乘坐美國航班直接入境。

法媒認為，這項措施回應美國大學過去一段時間的訴求，這些大學在財務上越來越依賴外國學生，其中超過三分之一仰賴中國學生，這數字遠遠超過其他國家。

英國廣播公司（BBC）稱，對於經濟收入受疫情影響顯著的美國高校來説，這是一個利好消息。至於是否能吸引更多中國的留學生赴美就讀，效果仍有待觀察。