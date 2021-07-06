邁阿密拆樓後續搜救　與中國塌方回填後救人有何分別？｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-06 16:53

美國佛州邁阿密塌樓意外發生至今已超過10日。當局以安全為理由，在7月4日決定拆除倒塌樓宇連接的建築大樓，將其炸毀。目前意外仍有121人失蹤，當局認為能搜索生還者的機會已十分低。 這次的拆樓，會讓人不禁想起中國國內路面塌陷下墜，在搜救途中將土重新填入（回填）後才救人的行動。兩者間有什麼異同？

圖為7月4日晚，美國當局決定炸毀佛州邁阿密塌樓餘下受損的樓宇，再繼續搜救工作。（Reuters）

據邁阿密瑟夫賽德鎮長伯克特（Charles Burkett）表示，決定拆樓的原因是為安全需要。熱帶風暴艾莎（Elsa）正吹襲加勒比海地區，向着佛羅里達州前進，為避免受損的大樓在風災倒塌，決定先以可控制的方式下把樓宇炸毀。

當局表示，在炸毀樓宇後，可開出通道讓搜救人員深入大樓地下車庫等地區，搜索生還者。但把樓宇炸毀，意味事先埋在倒塌樓層下的失蹤者將更難被找到。而事實自6月23日後，塌樓至今已超過10日，能找到生還者的機會十分渺茫。

這種為求安全，利用建築或其他方法，確保環境安全方便搜救工作的做法並不罕見。這次的塌樓意外，搜救人員一直無法前往特定地方，或大規模移走瓦礫，其中一個原因就是害怕餘下的樓宇會跟着倒塌。這縮窄了搜索範圍，及阻礙救援速度。而事實上至今搜救隊伍在塌樓後一直致力尋找生還者，惟10天以來至今能找到的，只有少量的遇難人士，現場仍有121人失蹤。

圖為7月3日，邁阿密塌樓現場，可見樓宇有一半完全塌下，餘下的部分已嚴重受損。（Reuters）

圖為2019年12月，廣州地鐵沙河站地鐵施工期間塌方，搜救人員同日即時用水泥回填後才繼續搜救工作。（中新社）

這次的拆樓，會讓人不禁想起國內路面塌方後，在搜救途中回填的行動。如在2019年12月，廣州地鐵沙河站施工路段發生地陷，3人被困。當局在事發後同一日即時派來水泥車，對路陷地段進行回填。

此時有外界聲音質疑當局回填過早，不理會受困者的生死。根據廣州地鐵當局的解釋，是因為當時塌陷區已被水覆蓋，地陷情況正在加劇，給救援工作帶來困難。為避免塌陷面積進一步擴大，決定先回填加固，再前往救人。

最後結果當然無法救出生還者。根據中央電視台報道，在意外發生後的一個月，即2020年1月，搜救人員才在同一位置找到3人的遺體。

這背後意味着，地陷後因大量水的覆蓋，受困者很可能已遇難。而避免事態進一步惡化，決定進行回填，水泥似乎未有把遇難者直接掩埋。

與邁阿密塌樓意外相同的是，當局在判斷搜索生還者機會渺茫的情況下，決定炸樓或回填。不同的是，廣州的塌方事件中，當局似乎過早判斷失蹤者已罹難，把避免進一步塌陷放在優先位置，決定回填，引起了外界的質疑及不滿。